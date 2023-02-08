Samsun depremzedeler için seferber oldu

Samsun, deprem bölgelerinin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, depremzedeler için yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Açıklamaya göre Samsun; depremden etkilenen illerde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına katılmak ve depremzedelere destek olmak için valiliğin koordinasyonunda tüm kurumlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever Samsunlularla birlikte ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etti.

Samsun TAMP İl Koordinasyon Kurulu, pazartesi günü saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçti.

Bu kapsamda şu an itibarıyla AFAD İl Müdürü ve beraberindeki 4 teknik personel Gaziantep’e, 3 teknik personel Şanlıurfa’ya, 2 teknik personel ise Kahramanmaraş’a, 1 personel Adıyaman’a, 12 araç, 1 otobüs, 35 personel, 98 gönüllü ve 1 canlı arama köpeği Osmaniye’ye ulaştı.

1 adet mobil koordinasyon tırı ve 1 personel Kahramanmaraş Elbistan’a, 43 tır ile 7 bin 572 adet katlanır yatak, 805 adet 16.5 m2 çadır, 588 adet 28 m2 çadır, 2 bin 750 adet battaniye, 5 bin 240 adet yastık çarşaf seti Adıyaman’a, 2 personel ve 1 kurtarma malzemeleri yüklü kamyon Osmaniye’ye gönderildi.

89 AFAD gönüllüsü, 2 koordinatör ve 2 otobüs Elbistan’a ulaştı, 176 yerel destek ekibi de Elbistan’a gönderildi. 1 personel yurt dışından gelen yardım ekiplerine tercümanlık yapmak üzere Adana’ya görevlendirildi.

Afet Beslenme Grubu; Samsun Lojistik Bölge Müdürlüğünden 1 adet Atego marka araç, 40 çadır ve 460 adet tek kişilik battaniye ile Kahramanmaraş’a ulaştı. Samsun Yerel Afet Müdahale Merkezinden 1 araç ve 3 personel ile Samsun İl Başkanlığından 1 adet mobil aşevi aracı ve 2 personel Malatya’ya ulaştı.

Afet Emniyet ve Güvenlik Grubu; İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinden; 1 araç ve 4 personelden oluşan dalgıç ekibi ile 16 araç 44 personel Kahramanmaraş’a, 3 araç ve 55 personel Malatya’ya, 1 araç ve 4 personel Adıyaman’a, 1 kamyon ve 2 personel Hatay’a olmak üzere toplam 21 araç ile 105 personel deprem bölgelerine görevlendirildi. Merkez teşkilatı talepleri ve personel görevlendirme planları devam etmekte.

Afet Sağlık Grubu; İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinden Adıyaman’a 1 mobil komuta aracı ve 2 personel, Kahramanmaraş’a 1 UMKE aracı, 1 UMKE müdahale aracı, 7 kara ambulansı 28 personel, Malatya’ya 1 UMKE aracı 4 personel, Osmaniye’ye 1 UMKE aracı 4 personel, Adıyaman’a 1 hizmet aracı 6 personel, Hatay’a 9 kara ambulansı 27 personel olmak üzere toplamda 22 araç 71 personel görevlendirildi. Bununla birlikte, 1 tır ısıtıcı, jeneratör ve sarf malzemesi, 1 otobüs tıbbi malzeme, 1 minibüs yatak, yorgan, battaniye, 3 adet sahra hastanesi, 1 tır sedye ve tekerlekli sandalye deprem bölgesine ulaştırıldı.

Afet Haberleşme Grubu; 2 araç, 4 personel, 2 kamyon üstü mobil jeneratör Hatay’a, 1 araç, 3 personel Gaziantep’e, 1 araç, 2 personel, 3 jeneratör Malatya’ya, 1 araç, 3 personel Adıyaman’a, 1 araç 2 personel Gaziantep’e, 1 araç 2 personel Adana’ya, TT Arama Kurtarma ekibinden 12 personel, 4 araç, 1 mobil jeneratör, 1 kırıcı Kahramanmaraş’a, 7 personel, 1 uydu mobil aracı, 1 adet karasal mobil araç, 1 adet kamyonet ve 5 adet jeneratör Kahramanmaraş’a gönderildi. Ankara TT Mobil tarafından mobil baz istasyonlarında kullanılmak üzere Elbistan Organize Sanayi Bölgesine 25 adet jeneratör gönderildi.

Afet Enerji Grubu; YEDAŞ 3 kişilik ekip ve 1 araç ile Hatay’a gönderildi. 16 araç, 1 adet vinç, 38 personel ile 22 adet jeneratör, 6 uydu telefonu, 30 adet telsiz ve kışlık giyim malzemeleri Kahramanmaraş Elbistan’a gönderildi. Samsun SAMGAZ Adıyaman’da doğalgaz arzını sağlamaya yönelik destek için 3 araç, 11 personel ve ilgili teknik ekipmanlar gönderdi.

Afet Ayni Bağış Ve Depo Yönetimi Grubu; 3 vakıf aracı, 2 aysa aracı ve 13 personel Hatay’ a görevlendirildi.

Afet Nakliye Grubu; 1 adet tır ve 1 adet kapalı kasa kamyonet sağlık grubunun emrine tahsis edilmiştir. 2 adet 4x4 arazi aracı AFAD personelini taşımak üzere AFAD personeline tahsis edildi. 14 adet tır lojistik malzemenin taşınması için AFAD’ın emrine tahsis edildi.

Afet Hasar Tespit Grubu; 5 araç ve15 kişi Gaziantep bölgesi için görevlendirildi.

Afet Yangın Grubu; 25 adet arama kurtarma personeli, 1 pikap, 1 kurtarıcı aracı, 2 çok maksatlı itfaiye aracı, 1 minibüs ve nitelikli kurtarma ekipmanları ile Kahramanmaraş Elbistan’a vardı, arama kurtarma çalışmalarını yürütmekte. Bunlara ilaveten 10 arama kurtarma personeli, 1 adet çok maksatlı itfaiye aracı, 1 adet 4x4 arazi aracı ve nitelikli kurtarma ekipmanları (3 adet hidrolik kesici-ayırıcı, 2 adet seyyar jeneratör,2 takım kaldırma yastığı, 5 adet motorlu beton ve demir kesme makinesi, 5 adet büyük kırıcı-delici makine vb.) ile Kahramanmaraş Elbistan’da görevlendirildi.

Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu; Büyükşehir Belediyesinden 4 iş makinesi Kahramanmaraş’a, 2 iş makinesi Osmaniye’ye, 7 iş makinesi ise Gaziantep’e sevk edildi. Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünden 8 iş makinesi Kahramanmaraş’a sevk edildi. Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden 2 beko, 2 treyler, 2 öncü araç ve 1 akaryakıt tankeri, 2 adet yatakhaneli treyler ve 3 kamyon Kahramanmaraş Elbistan’a, 2 adet yatakhaneli treyler Gaziantep İslahiye’ye ulaştı. İlçe belediyelerinden 3 adet iş makinesi Malatya’ya ve 12 iş makinesi Kahramanmaraş-Elbistan’a sevk edildi. Kaymakamlıklardan 2 iş makinesi Kahramanmaraş-Elbistan’a sevk edildi. Özel firma ve şahıslara ait 2 iş makinesi Malatya’ya, 31 iş makinesi Kahramanmaraş-Elbistan’a, 1 adet iş makinesi ise Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Afet Tahliye Yerleştirme Grubu; İl Jandarma Komutanlığı bünyesinden 5 araç, 46 personel ve 1 arama kurtarma köpeği Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine ulaştı, arama-kurtarma faaliyetlerine başladı. Kahramanmaraş Pazarcık’taki 1 personel ve 1 arama kurtarma köpeği Osmaniye’ye geçiş yaptı. 5 kadın astsubay, Diyarbakır ve Adıyaman illerine psikososyal destek faaliyetlerinde bulunmak üzere intikal etti.

Afet Psikososyal Destek Grubu, 1 araç ve 9 personel Malatya’ya görevlendirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi; 9 iş makinası, 1 temiz su 1 de akaryakıt olmak üzere 2 tanker, 6 adet 4x4 pikap, 67 personel, 1 adet mobil WC, 10 adet 25 m2 çadır ve çadır içi malzemeleri, 1 adet dezenfektan makinesi, seyyar mutfak ve gıda malzemeleri, 3 adet jeneratör, 8 adet projektör ve 20 adet ısıtıcı Kahramanmaraş’a gönderildi.

5 adet kamyon, 2 adet iş makinesi ve 7 personel Gaziantep’e gönderildi. SASKİ’den 2 araç, 2 jeneratör, 1 su tankeri ve 9 personel Osmaniye’ye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı; 2 araç ve 20 personel Hatay İskenderun’a intikal etti ve arama kurtarma çalışmalarına başladı. 5 adet araç ve 49 personel kurtarma alet ve ekipmanları ile birlikte İskenderun’a görevlendirildi.

Toplam destek

Şu ana kadar toplamda Samsun’dan 601 personel, 187 gönüllü, 176 yerel destek ekibi, 109 araç, 76 iş makinesi, 58 tır, 1 mobil koordinasyon tırı, 1 mobil aşevi, 1 mobil komuta aracı, 4 UMKE aracı, 16 kara ambulansı, 1 uydu mobil aracı, 1 karasal mobil araç, 2 kurtarıcı araç ve 3 itfaiye aracı deprem bölgelerine görevlendirildi.

Açıklamada Ayrıca, “Yardımsever Samsunlu hemşehrilerimizin destekleriyle 17 ilçe kaymakamlığımızın koordinasyonunda toplanan 2 bin 298 koli giyim, 4 bin 261 koli+2 tır+57 palet su, 3 bin 225 koli gıda, 39 koli+1600 adet ekmek, 813 koli karışık yardım malzemesi, 1196 koli+25 palet yetişkin/bebek bezi, 11 bin 378 adet battaniye, 4 bin 530 adet yorgan, yastık, nevresim, 569 adet yatak, 26 ton yakacak, 446 adet ısıtıcı, 251 adet tüp, çok sayıda powerbank, pil, el feneri, biberon, hırdavat malzemesi ve 3 adet jeneratör yüklü 37 tır deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere dün akşam itibarıyla gönderilmiştir” denildi.