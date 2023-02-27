Samsun 20 bin 500 depremzedeye ev sahipliği yapıyor

Yaşanan deprem felaketinin ardından Samsun’da 20 bin 500 depremzede KYK yurtları, misafirhaneler ve evlerde misafir ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinde evleri kullanılamayacak hale gelen vatandaşlar farklı şehirlere göç etti. Samsun’a ise 20 bin 500 depremzede geldi. Bu depremzedelerin 1691’i Atakum ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Münevver Ayaşlı ve Turgut Özal Yurtları ile kamu misafirlerine yerleştirildi. Depremzedelerin en çok misafir olduğu mekanlar ise evler oldu. Samsunlular 18 bin 809 depremzedeye kapılarını açtı.

Öte yandan kurumlar depremzedelerin ihtiyaçlarını yerinde hallediyor. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık çalışanları depremzedelerin kaldıkları yerlere giderek kişilerin sağlık kontrollerini yaparken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezlerindeki çalışanlar ise depremzedelerin kişisel bakımını yapıyor. Samsun Kızılay’ı da depremzedelere her gün sıcak yemek imkanı sağlıyor.