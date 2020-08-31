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Saman işçiliğinden uçak mühendisliğine

SAMAN İŞÇİSİYDİ, UÇAK MÜHENDİSİ OLACAK

Haberde İnsan 31.08.2020, 09:59
Saman işçiliğinden uçak mühendisliğine

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde maddi imkansızlıklar nedeniyle saman işçiliği yaparak üniversiteye hazırlanan genç, hayalindeki uçak mühendisliği bölümünü kazandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaz aylarında saman sezonu ile birlikte hem saman işçiliği yapan hem de üniversiteye hazırlanan Serkan Karaçalı, girdiği üniversite sınavında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümünü kazanarak hayalini gerçekleştirdi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karakeçili Kırsal Mahallesinde yaşayan Serkan Karaçalı, küçük yaşlardan beri aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla, özelikle yaz aylarında bir yandan saman işinde çalışırken, bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlandı. Geçen sene de üniversite sınavına giren ve iyi puan aldığı halde uçak mühendisliğini kazanmadığı için tercih vermeyen Akçalı, bu yıl azimle çalışarak hayalini gerçekleştirdi.

Halk eğitim kursları ve kitaplarından yararlandı

Maddi imkansızlıklar nedeniyle özel kurslara gidemeyen ve kitap alamayan Serken Akçalı, 2 yıl üst üste işlerden arta kalan zamanlarda Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ücretsiz üniversite kurslarına katıldı. Burada kendisine verilen kitap ve testleri evde, saman işinde molla aralarında okuyarak üniversiteye hazırlandı.

Anne babası önce istemedi

Anne ve babasına uçak mühendisliği kazandığı söylediği zaman tepki gösterdiklerini söyleyen Akçalı, ”Uçak mühendisliği kazandığımı öğrendiğimde anne ve babana müjdemi verdim. Ama nasıl bir bölüm olduğunu anlamadılar, pek de sıcak bakmadılar. Uçak yapacağımı söylediğim zaman onlar da mutlu oldu” dedi.

"Hayalim uçak mühendisliğiydi"

Ömründe hiç uçağa binmediğini ve dokunmadığını söyleyen Serkan Akçalı, ”Ama rüyalarımda hep uçak yaptığımı, uçurduğumu görüyordum. Hayalim hep uçak mühendisi olmaktı. Geçen sene de sınava girdim ve iyi derece aldım ama istediğim yerde uçak mühendisliği gelmediği için tercih yapmadım. Çok şükür bu sene çalıştım, çabaladım ve hayalimi gerçekleştirdim. İnşallah ülkeme yararlı olur, uçak yaparak gerçek büyük hayalime ulaşırım” dedi.

40-50 derece sıcaklıkta saman işinde çalışarak, mollalarda üniversiteye hazırlandı

Sabah erkenden işe geldiklerini ve akşama kadar 40-50 derece sıcak altında çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Akçalı, ”Ben bu sıcakta çalışıp yorulduğum zaman daha azimli üniversiteye hazırlandım ve uçak mühendisliği kazanarak bu hayattan kurtulacağım diyordum. Çok şükür Allah emeklerimi boşa çıkarmadı” şeklinde konuştu.

İş arkadaşlarından Resul İrencik Serhat’ın güzel bir üniversite kazanmasından dolayı çok mutlu olduklarını, söyleyerek, ”Serhat’le hemen hemen her gün samana gidiyor ve yükleme yapıyorduk, hep hayallerinden söz ederdi ve şimdi hayalinde ki üniversiteyi kazandı, kendisini tebrik ediyorum. Allah yolunu açık etsin” ifadelerini kullandı.

Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü TYT-AYT Kurslarından sorumlu Ferit Çetiner de yaptığı açıklamada, ”Biz bugün Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümünü kazanan öğrencimiz Serhan Karaçalı’yı çalıştığı yerde görmek ve tebrik etmek için geldik. Ne şartlarda çalıştığını bugün daha da rahat görmüş olduk. Saman işinde çalıştığı halde böyle güzel bir başarı elde etmesi bizi gururlandırdı. Serhat böyle zor durumda böyle güzel bir bölüm kazandıysa, diğer öğrencilerimiz de çalışmaktan ve hayalindeki bölümden vazgeçmesinler. O yolda azimle çalışsınlar” diye konuştu

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