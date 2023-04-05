Salihli’de 3 şehidin ismi köprü ve parka verildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak’ın ismi Gümüşçayı’nda yapılan köprülere verilirken, şehit Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş’in ismi ise çocuk parkına verildi.

Salihli Belediye meclisi Nisan ayı toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Salihli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Gümüşçayı-1 Köprüsüne, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 4 Nisan 2016 tarihinde teröristlerin silahlı saldırısında şehit düşen Emniyet Amiri Doğan Sakarya, Gümüşçayı 2 Köprüsüne Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 19 Mart 2018 tarihinde bölücü teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile Yörük Mahallesinde bulunan çocuk parkına da Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 10 Eki 2019 tarihinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş’in isimleri verildi. Şehit isimleri köprü ve çocuk parkına verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Taleplerin şehit ailelerinden geldiğini belirten Başkan Kayda “Salihli’deki 3 şehidimizin isimlerini yaşatma adına, adlarını köprü ve çocuk parkına verdik. Şehitlerimiz bu topraklar, birlik beraberliğimiz ve bizler için çok önemli. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.