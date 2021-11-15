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Saldırıya uğrayan doktor, şahsın hemşire eşine saldırmaması için adama müdahale etmiş

Kayseri’de yazılan ilacın markasını beğenmediği için hastanın saldırısına uğrayarak yaralanan doktor, o anları anlatarak, “Eşime saldıracak diye adamı kucakladım ve o sırada çeneme yumruk yedim” dedi.

Haberde İnsan 15.11.2021, 13:27
Saldırıya uğrayan doktor, şahsın hemşire eşine saldırmaması için adama müdahale etmiş

Kayseri’de yazılan ilacın markasını beğenmediği için hastanın saldırısına uğrayarak yaralanan doktor, o anları anlatarak, “Eşime saldıracak diye adamı kucakladım ve o sırada çeneme yumruk yedim” dedi.

Kayseri’de geçtiğimiz 12 Kasım’da Melikgazi ilçesinde bulunan Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana gelen olayda, sağlık ocağında 3 yıldır görev yapan Celal Naci Gökçınar, sabah saatlerinde yazılan antibiyotiğin markasını beğenmeyen H.Ö. tarafından darp edildi. Darp edilen Aile Hekimi Gökçınar’ın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar meydana gelirken, çenesine aldığı yumruk darbesiyle de yaralandı.

O anları İhlas Haber Ajansı’na anlatan Aile Hekimi Celal Naci Gökçınar, şahsın eşine saldıracağını düşündüğü için müdahale ettiğini kaydederek, “O gün hasta çocuğu ile bana geldi. 3-4 gün önce diş hekimine gitmiş. Diş hekimi antibiyotik vermiş. İlacı eczaneden almışlar. Bana geldiğinde ‘kuzenimle görüştüm, eczane ilacı yanlış verdi’ dedi. Bende, ‘eczane ilacı yanlış veremez. Sistemsel mümkün değil. İlacına bakayım’ dedim. İlacına baktım eczaneden aldığı ilaç ile doktorun verdiği ilacın aynı olduğunu söyledim. Eczane markayı farklı verebilir ama ilacının doğru olduğunu söyledim. Çıktı ve eczaneye gitti. Eczaneden beni arayıp, ‘Bu hasta burada kavga ediyor. Siz, yanlış ilaç vermişsiniz demişsiniz’ dedi. Öyle bir şey söylemediğimi ilettim. Kameradaki görüntüler ondan sonra yaşanan olaylar. İçeri girdi ‘siz alamazsınız dediniz ama ben aldım’ dedi. Sistemde ayın 18’ine kadar antibiyotik gözüktüğünü, parayla bile alamayacağını söyledim. ‘siz ne biçim hekimsiniz’ diyerek kapıyı çarptı ve çıktı. ‘sen benim hekimliğimi sorgulayamazsın’ deyince 1-2 saniye sonra kapı birden açıldı. Kamerada tam karşıda gözüken benim eşim. Eşime saldıracak diye adamı kucakladım ve o sırada çeneme yumruk yedim. Ondan sonra kucaklayıp yatırınca doktor arkadaşlar ayırdı. Olayda ne muayene var ne de ben reçete yazdım. İlacın markasını beğenmediğinden bana yazdırmak istedi. Olay bundan ibaret. İmplant yaptırıyordum. Attığı yumruk tam oraya denk geldi. Diş hekimi kemik yapısının düzelmesi için bir ay bekleyeceğimi söyledi. Şu an onu bekliyorum” diye konuştu.

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