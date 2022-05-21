Saldırıya uğrayan Baro Başkanı: "Sağlık durumum iyi, şikayetçi değilim”

Zonguldak Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç, dün akşam otoparkta meydana gelen darp olayı ilgili konuştu. Kapkaç, “Sağlık durumum gayet iyi, her gün yüz yüze baktığımız insan, şikayetçi değilim. Herhangi bir durum söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Zonguldak Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç, dün akşam saatlerinde kent merkezinde otoparkçı E.A tarafından darp edildi. Darp edilen Baro Başkanı Kapkaç Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınarak dudağına dikiş atıldı. Tedavisinin tamamlanan Baro Başkanı Türker Kapkaç taburcu edildi. Meydana gelen olay sonrası açıklama yapan Baro Başkanı Av.Türker Kapkaç, “Büyütecek bir yok. Sağlık durum gayet yerinde, karşı şahıs tanıdık. Beni tanımadığı için anlık bir durum oldu. Herhangi bir şikâyetimiz yok. Her gün yüz yüze baktığımız kişi şikayet konumuz yok. Geldi konuştuk barıştık. Herhangi bir sıkıntılı bir durum yok" şeklinde konuştu.