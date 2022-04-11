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Sakıp Sabancı 18. yıldönümünde anılıyor...

Sakıp Sabancı 1933 yılında Kayseri'de doğdu. İş dünyasında başarılı olmasının yanı sıra çok yönlü kişiliğiyle de bilinen Sakıp Sabancı 18.ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı. Peki Sakıp Sabancı Kimdir?

Haberde İnsan 11.04.2022, 16:08 11.04.2022, 16:31
Sakıp Sabancı 18. yıldönümünde anılıyor...

Türkiye onu Sakıp Ağa olarak sevdi. “Dünyanın sizin etrafınızda kurulduğunu sanmayın” diyerek kendisinden çok başkalarını önemsediğini anlatırdı. Bugün Türkiye’nin duayen iş insanlarından Sakıp Sabancı’nın aramızdan ayrılışının 16. yıl dönümü. İşte Sakıp Ağa’nın başarılarla geçen ömrünün kısa hikayesi…

SAKIP SABANCI KİMDİR?

Sakıp Sabancı, 7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri’nin Akçakaya köyünde, altı çocuklu Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı’nın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Sabancı ailesi 1921 yılında Adana’ya göç etti.

1944 yılında mahalledeki İsmet İnönü İlk Okul’unda eğitimini tamamlayan Sakıp Sabancı, hemen sonrasında Adana’da o zamanlar İkinci Orta Okul diye bilinen okulda eğitimine devam etti. Adana Erkek Lisesi’nden saplık problemleri nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Bu aynı zamanda iş hayatına erken atılmasına neden oldu.

1957’de, 24 yaşındayken 22 yaşındaki teyzekızı Türkan Civelek ile evlendi. Sakıp – Türkan Sabancı çiftinin Dilek Sabancı, Metin Sabancı ve Sevil Sabancı adında üç çocukları oldu.

Yetmiş bir yaşında hayata gözlerini yuman Sabancı yaşamı boyunca birçok başarıya imza attı. 1974’de Sabancı Holding’i o dönemler Sabancı Holding Genel Koordinatörü olarak görev yapan Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ısrarı üzerine İstanbul’a taşıyan Sakıp Sabancı, 1967 – 2004 yılları arasında Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı. Bu dönemde Sabancı Topluluğu, çoğunlukla yüzde 50-50 ortaklık kurduğu, aralarında Bridgestone, DuPont, Toyota, Philip Morris, Kraft Foods International, Danone, IBM, Carrefour gibi dünya devlerinin bulunduğu şirketlerle ismini birleştirerek Sabancı logosunu dünyaya tanıttı.

1964 yılından itibaren, 25 yıl süreyle Adana ve Kocaeli Sanayi Odaları, Türkiye Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği üyeliği ve başkanlığı yaptı. Muhtelif vakıflarda çeşitli zamanlarda görevler üstlendi.1986 yılında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Sakıp Sabancı, 1987-1990 yılları arasında Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı’nı yaptı.

Çeşitli üniversitelerden toplam 15 onursal doktora derecesi olan Sabancı, 1993 ve 2001’de Yılın İş Adamı unvanını aldı. Ayrıca Japon, Belçika ve Fransa hükümetlerinden bu ülkelerle Türkiye arasındaki dostlukları geliştirici çeşitli nişan ve taltifler almasının yanı sıra sosyal, kültür, sanat ve eğitim alanlarında yaptığı hizmetlerden dolayı “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” ile “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” sahibi oldu. Türk işadamı 2004 yılında vefat ettiğinde, Amerikan iş dergisi Forbes’in milyarderler listesinde 147. sırada yer aldı.

1981’de ilk kez ve 1989 da ise ikinci kez Houston’da (Amerika) kalp kapakçığı ameliyatı olan Sabancı 10 Nisan 2004 tarihinde sabah saat 05.55 civarında tedavi gördüğü Amerikan hastanesinde şiddetli akciğer iltihabından vefat etti.

12 Nisan 2004 tarihinde Sabancı Holding’de düzenlenen devlet töreninin ardından yaklaşık 100.000 kişinin katıldığı cenaze töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. (sözcü)

KABRİ BAŞINDA ANILDI

Sabancı Holding'in 18 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene, Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, kızı Sevil Sabancı, torunu Melisa Tapan, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve aile dostları katıldı. 

#Sakıp Sabancı
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