"Sakin şehir" ünvanlı ilçede çayın tadı Ayşe teyzeden soruluyor

Bolu’nun "sakin şehir" ünvanlı Mudurnu ilçesinde çay ocağı işletmeciliği yapan 65 yaşındaki Ayşe Yavuz, iş yerinde geç saatlere kadar hizmet veriyor. Oğluyla birlikte omuz omuza çalışan Yavuz, herkesin takdirini topluyor.

Mudurnu’da ikamet eden Ayşe Yavuz, yaklaşık 14 yıl önce oğluna yardım etmek için başladığı meslekte esnaf oldu. Oğlunun çay ocağında bulaşık yıkamakla işe başlayan Yavuz, kısa sürede hem esnafın hem de turistlerin takdirini kazandı. 14 yıldır çay ocağı işleten 65 yaşındaki Ayşe Yavuz, sabah saatlerinde açtığı iş yerinde akşam geç saatlere kadar hizmet veriyor.

İşini severek yaptığını söyleyen Yavuz, "Yaklaşık 14 yıl önce Ramazan Bayramı’nda oğlum, ’Anne, gel bardakları yıka’ dedi. Bende ona yardım etmek için dükkana geldim. O gün bugündür hala çalışıyorum. Bu çay ocağı geçimizi sağlıyor. Sabah 09.00 gibi dükkanı açıyorum. İsteyen esnafa çay götürüyorum. Akşama kadar vaktimiz böyle geçiyor. Oğlum da zaman zaman bana yardım ediyor" dedi.

"Daha güzelini yapmaya çalışıyoruz"

Son yıllarda müşteri sayısında azalmaların olduğunu belirten Yavuz, "Müşterilerimden de memnunum fakat eskisi kadar müşteri yok. Bu iş yorucu fakat ben yorulsam da severek yapıyorum. Herkes bizi tanıdı, çayımız da güzel oluyor. Parasına bakmıyorlar. İyi çay olduktan sonra biz de elimizden geldiği kadar daha güzelini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Yavuz, "Çalışmadan ekmek yok. Ekmeği dahi yemeye başladığımız zaman çiğnemeden yutulmuyor. Herkesin çalışması lazım. Ben 65 yaşındayım hala çalışıyorum ve huzurluyum, rahatım" şeklinde konuştu.

"Esnaf bize seviyor"

Ayşe Yavuz’un oğlu Veysel Yavuz ise, "Annemle birlikte çalışıyoruz. Esnaf bize seviyor. Ellerinden geldiği kadar çay içmeye çalışıyorlar. Çay, kahve çeşitlerimiz var. Birbirimizi destekliyoruz, yaşamımızı bu şekilde devam ettiriyoruz ve ettireceğiz" dedi.