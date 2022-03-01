banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kısıtlamalar yarın kaldırılabilir!
Kısıtlamalar yarın kaldırılabilir!
Ekmeğin kilogram fiyatı 14.28 lira oldu
Ekmeğin kilogram fiyatı 14.28 lira oldu
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!

Sakarya’dan Rusya’ya gözyaşlarıyla seslendiler

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Sakarya’da yaşayan Ukrayna vatandaşları Rusya’ya tepki gösterdi. Ukrayna’daki aileleri ve arkadaşlarını düşünen vatandaşlar, ’Savaşı durdurun’ çağrısında bulundu.

Haberde İnsan 01.03.2022, 15:19
Sakarya’dan Rusya’ya gözyaşlarıyla seslendiler

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Sakarya’da yaşayan Ukrayna vatandaşları Rusya’ya tepki gösterdi. Ukrayna’daki aileleri ve arkadaşlarını düşünen vatandaşlar, ’Savaşı durdurun’ çağrısında bulundu.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde çok sayıda Ukrayna vatandaşı bir araya geldi. Grup adına açıklamayı 22 yıldır Türkiye’de yaşayan Natalia Erdemir yaptı.

"Türkiye gibi barışçıl bir ülkedir"

’Savaşı durdurun’ çağrısında bulunan Natalia Erdemir, "Türkiye’deki Ukrayna toplulukları, tüm ülkelerin liderlerini ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına sesleniyoruz. 6 gün gibi kısa bir sürede Ukrayna’da 16’sı çocuk olmak üzere 350 sivilin hayatını kaybettiğine dikkatinizi çekmek isteriz. Binlerce kişi yaralandı. Saldırılar, balistik füzeler, bombalamalar, hava saldırıları, patamalar ve her türlü provokasyon ile gerçekleşiyor. Ukrayna halkının cesareti ve uluslararası toplumun Ukrayna ile dayanışması, Kremlin’in Ukrayna’yı ele geçirmeye yönelik saldırgan planlarını engelleyecektir. Sizleri Ukrayna’yı desteklemeye çağırıyoruz. Ukrayna, Türkiye gibi demokratik ülke ve değerlere dayanmaktadır. Ukrayna, Türkiye gibi barışçıl bir ülkedir. Hiçbir zaman yabancı topraklara tecavüz etmemiştir, ancak kendi topraklarını ve devletini cesurca savunmak amacındadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez egemen, barışçıl bir Avrupa devleti kendi topraklarında, Rusya Federasyonu tarafından haince tam ölçekli bir savaşa maruz kalmıştır. Türkiye’deki Ukraynalılar adına, sivil nüfusunu, egemenliğini ve topraklarını koruma mücadelesinde Ukrayna’yı içtenlikle desteklemenizi talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamalardan sonra ise kendi marşlarını söyleyen Ukraynalılar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yorumlar (0)
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18