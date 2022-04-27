Sakarya’da Sakal-i Şerif izdihamı

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, Sakarya’da dualarla idrak edildi. Binlerce vatandaş saf tutarak avuçlarını semaya açtı. Sakal-ı Şerif’i yüzlerce kişi görebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi dolayısıyla binlerce vatandaş camilere akın etti. Orhan Gazi’nin buyruğu üzerine 1323’te Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi’nde erkek, kadın, genç, yaşlı ve çok sayıda vatandaş Kur’an-ı Kerim dinleyip hatim duası etti. Ellerin semaya yükseldiği gecede ezanın okunması sonrasında vatandaşlar avlularında saf tutarak, teravih namazını kıldı. Kılınan teravih namazının ardından da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.