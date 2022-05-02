Sakarya’da kısıtlamasız bayram namazı

Koronavirüs kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte 2 yılın ardından Sakarya’da camide cemaatle bayram namazı kılındı.

Kısıtlamaların büyük oranda kalkmasının ardından 2 yıl sonra Sakarya’daki camilerde bir araya gelen cemaat Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte bayram namazını kıldı. Orhan Gazi Camiinde bir araya gelen ve yoğun kalabalığın olduğu camide vatandaşlar ellerini semaya açtı. Bayram namazını kılan vatandaşlar daha sonra bayramlaştı. Koronavirüs kısıtlamalarından dolayı iki yıl cemaatle kılınamayan bayram namazı Sakarya genelinde bulunan camilerde eda edildi.