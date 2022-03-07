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Sakarya’da elektrik sayaç okuyucu tek kadın olarak çalışan Selinay İşler:

Sakarya’da elektrik dağıtım şirketinde sayaç okuma bölümünde tek kadın olarak görev yapan 20 yaşındaki Selinay İşler, yağmur ve çamura aldırış etmeden sokakları karış karış adımlayarak sahada ki performansıyla dikkat çekiyor. ‘Erkek işi’ olarak görülen enerji sektöründe ayın elemanı seçilen İşler, “Elektrik gibi erkeklerin çoğunlukta olduğu bir meslekte başarıya ulaşmak gurur verici” dedi.

Haberde İnsan 07.03.2022, 13:26
Sakarya’da elektrik sayaç okuyucu tek kadın olarak çalışan Selinay İşler:

Sakarya’da elektrik dağıtım şirketinde sayaç okuma bölümünde tek kadın olarak görev yapan 20 yaşındaki Selinay İşler, yağmur ve çamura aldırış etmeden sokakları karış karış adımlayarak sahada ki performansıyla dikkat çekiyor. ‘Erkek işi’ olarak görülen enerji sektöründe ayın elemanı seçilen İşler, “Elektrik gibi erkeklerin çoğunlukta olduğu bir meslekte başarıya ulaşmak gurur verici” dedi.

Kadınlar her geçen gün iş hayatına daha fazla katılsalar da bazı sektörlerde hala erkek çalışanların sayısı oldukça fazla. Bu durumun en iyi örneklerindin birisi olan enerji sektöründe görev alan 20 yaşındaki Selinay İşler ise, azim ve çalışkanlığıyla enerjideki ‘erkek işi’ kalıp yargısını yıkıyor. Lisede elektrik-elektronik bölümünden mezun olduktan sonra Avrupa’da stajını tamamlayan ve daha sonrasında Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (SEDAŞ) sayaç okuma görevlisi olarak işe başlayan İşler, sorumlu olduğu bölgeyi yağmur, çamur demeden karış karış adımlıyor. Departmanında tek kadın olarak çalışan ve gerçekleştirdiği saha performansı ile de 2021 yılı Aralık ayının elemanı seçilen İşler, adeta erkeklere de taş çıkartıyor.

Enerji sektörünün ‘erkek işi’ olduğu algısını sahada tersine çeviren Selinay İşler, aldığı olumlu tepkilerle de motivasyonunu arttırıyor. Göreve başladığı günden bu yana işini sadece erkeklerin yapabileceğini düşünenleri yanıltmak için gayret gösterdiğini belirten İşler, kadınların yapamayacağı hiçbir işin olmadığını vurguladı. Hızı ve pratikliliği ile görenlerin takdirini toplayan İşler, mesleğinde başarıya giden yolu anlattı.

“Sonunda istediğim yere geldim”

Mesleğinden söz eden Selinay İşler, “Lisede elektrik-elektronik bölümünden mezun oldum ve 12. sınıfta Avrupa’ya staja gittim. Eğitimlerimi tamamladıktan sonra SEDAŞ’a başvurdum ve sonunda istediğim yere geldim. İşimin hiçbir zorluğu yok aslında tek zorluğu saldırgan sokak hayvanları ve o aslında erkekler içinde zor bir durum. Sayaç okuma personeliyim ve insanların tepkisi gayet güzel şuana kadar hiçbir kötü yorum almadım hatta insanların yorumlarından anladığım kadarıyla kapılarında kadın personel görmek istiyor. İlk üç ay bir şey hissetmedim ama daha sonrasında bacak ağrılarım oluşmaya başladı. Yorgunluklar olmuyor dersem yalan olur. Yoruluyorum ama ertesi gün abonelerin güzel yorumlarını aldıktan sonra motive oluyorum. Beni kapılarında görenler kendi kızları gibi davranıp kahvaltı, çay ve kahve ikram etmek istiyorlar” dedi.

“Kadın erkek algısını kesinlikle kırdığımı düşünüyorum”

‘Erkek işi’ algısını gösterdiği başarılarla kırdığını düşünen İşler, “Ayın elamanı seçildim ve bu beni gerçekten çok memnun etti. Günde bin 400 sayaca ulaşmak benim için ayrı bir mutluluktu. Kadın erkek algısını kesinlikle kırdığımı düşünüyorum. Çünkü kadınlar yapamaz algısı herkeste var ama bin 400 sayaç okuduktan sonra bu algılar değişti. Kesinlikler daha da çok başarılı olacağımı düşünüyorum. Göreve başladığımdan bu yana, işimi sadece erkeklerin yapabileceğini düşünenleri yanıltmak için gayret gösteriyorum” diye konuştu.

“Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok”

Gerçekleştirdiği iş esnasında yaşadığı bazı zorluklardan da bahseden Selinay İşler, “Tarımsal bir sayaç okumam gerekiyordu ve bataklığın içinden geçerek bunu yaptım o esnada birçok kez düştüm ama hedefime ulaştım. Kadınların kesinlikle yapamayacağı bir iş yok, benim kendi departmanımda tekim neden daha fazla kadın olarak çalışmayalım. Keşke her aboneye kadınlar gitse, kadınlar ile erkekler arasında kıyaslama bitmeli bende bunun bir örneği olduğum için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Orada çok erkek var yapamam dedim ama okulu birincilikle bitirdim”

Annesinin zoruyla gittiği liseyi birincilikle bitirdiğini aktaran İşler, “Anneme borçluluğum var, minnettarım ona. Çünkü ben hiçbir şekilde Fatih Meslek Lisesi’ne gitmek istemiyordum. Annem gideceksin dedi ve ben de ‘orada çok erkek var, yapamam’ dedim. En sonunda oraya tutundum ve okulu da birincilikle bitirdim” ifadelerini kullandı.

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