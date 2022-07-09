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Sakarya’da bayram namazı coşkusu

Sakarya’da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar Kurban Bayramı namazını eda ederek, bayramlaştı.

Haberde İnsan 09.07.2022, 06:58
Sakarya’da bayram namazı coşkusu

Sakarya’da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar Kurban Bayramı namazını eda ederek, bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Sakarya’da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Camilerde bir araya gelen vatandaşlar, namazın ardından salavatlar okuyarak, dualar etti. Bayram namazı öncesi Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii’nde Kurban Bayramı’nın önemini anlatan vaaz verdi. Eda edilen namazın ardından ellerini semaya açarak dua eden vatandaşlar daha sonrasında ise bayramlaştı.

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