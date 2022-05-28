Sakarya’da 3 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize girerek boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu 3 kişi Sakarya itfaiyesinden emekli bir personelin dikkati ve eğitimden dönen cankurtaranların müdahalesi neticesinde hayata tutundu.

Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren yabancı uyruklu Ş.H. ve iki arkadaşı suda boğulma tehlikesi geçirdi. Bu esnada bölgede olan ve Sakarya itfaiyesinden emekli olduğu öğrenilen bir vatandaş durumu fark etti. Müdahale esnasında ise Kocaali ilçesinden eğitimden dönmekte olan cankurtaran eğitmeni Yusuf Serdar Aldanmaz ve grup amiri Samet Karaca’nın da bölgeye gelmesi ile birlikte boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi uzun uğraşlar neticesinde sudan çıkartıldı.

İsmi henüz öğrenilemeyen iki kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, suda yaklaşık 15-20 dakika kalan Ş.H.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlk müdahalesi bölgede yapılan Ş.H. hastaneye kaldırıldı.