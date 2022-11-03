Sakarya Büyükşehir’den Cizre’ye 268 fidan

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Daha Çok Fidan Daha Çok Orman’ projesi çerçevesinde Şırnak’ın Cizre ilçesine 268 fidan desteğinde bulundu.

‘Daha Çok Fidan Daha Çok Orman’ projesi çerçevesinde Şırnak’ın Cizre ilçesine Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 268 fidan desteği yapıldı. Fidanları taşıyan kamyonu uğurlamak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tören düzenlendi. Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, fidanları Sakarya’yı temsilen kardeş şehir olan Şırnak’a gönderdiklerini ve fidanları Şırnak’tan gelen heyetin seçtiklerini söyledi.

“Onların seçip beğendikleri fidanları gönderiyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bugün burada kardeşlik sınır tanımaz, komşu komşunun külüne muhtaçtır felsefesiyle bir kardeş elini daha en Güney ilimizden biri Şırnak’a uzatıyoruz. Şırnak’ı yeşillendirelim dedik, onlar Sakarya’daki yeşili görünce niye bizde yok demesinler diyerek Şırnak’ı, Sakarya gibi yeşil yapma seferberliği başlattık. Bugün bu aracımıza fidanlarımız yüklendi. Yıllardır kardeş şehir uygulamasını sürdürüyoruz. Bizi biz yapan değerlerimizin her alanda varlığını daim ettiriyoruz. Bizler Büyükşehir olarak ulusal ve uluslararası ölçekte kardeş şehir uygulamasını yürütüyoruz. Kardeş şehir demek birbirinden uzak ancak gönül bağlarıyla bağlı belediyelerin karşılıklı sosyal, kültürel, ekonomik ve işbirliği desteği demektir. Aramızdaki mesafelere aldırmıyor, kardeşliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün de kardeş belediyemiz, gönül mimarlarımız gerçekten baş tacımız Şırnak’a fidanlarımızı ulaştırmak için bir aradayız. İçerisinde memleketimizin verimli topraklarında, emekçilerimizin alın teriyle yetişen; çınar, akasya, nehirland, mavi servi, top şimşir, kartopu, abelia ve süs elması gibi bitki türlerinin olduğu 268 adet fidanımızı Sakarya’yı temsilen kardeş şehrimiz Şırnak’a dikilmek üzere gönderiyoruz. Bu fidanları Şırnak’tan gelen heyet seçti. Onların seçip beğendikleri fidanları gönderiyoruz. Biz seçip göndermiyoruz. Tabi hepsi çok çok kıymetli ve değerli fidanlarımızın” dedi.

Öte yandan törene, Ekrem Yüce’nin yanı sıra Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli, İl Müftüsü Hasan Başiş ve davetliler katıldı.