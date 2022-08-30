Sakarya 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tek yürek oldu

Sakarya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü çerçevesinde Türk bayraklı fener alayı düzenlendi.

Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla Sakarya protokolü ve vatandaşların katılımıyla başlayan fener alayı, bu yılda yüzlerce vatandaşın katılımıyla düzenlendi. Düzenlenen fener alayına başta Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım olmak üzere Garnizon Komutanı Albay Fahri Can, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Levent Tunç, kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çark Caddesi’nde başlayan yürüyüş, mehter takımı eşliğinde Demokrasi Meydanı’nda son buldu.