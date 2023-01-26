Sakal-ı Şerif’i görebilmek için sıraya girdiler

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Regaip Kandili’nde tarihi Yıldırım Bayezid Camii’ne gelen vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’i görebilmek için sıraya girdi.

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili münasebetiyle vatandaşlar Mudurnu’da bulunan tarihi Yıldırım Bayezid Camii’ni doldurdu. Programa katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Kandilin manevi atmosferini yaşayan vatandaşlara özenle saklanan Sakal-ı Şerif gösterildi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in sakalını (Sakal-ı Şerifi) yakından görme imkanı bulan vatandaşlar, tekbir ve salavat getirdi. Sakal-ı Şerif, tekrar kutusuna özenle konularak kaldırıldı.