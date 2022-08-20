Sahte tahliye taahhüt belgesi mahkemelik oldu

Bursa’da pandemi döneminde kiraladığı evi satılınca yeni sahipleri tarafından yüzde 300 oranında zam yapılan üniversite öğrencisi kız, sahte tahliye taahhüt belgesini mahkemeye taşıdı. Genç kızın avukatı Cüneyt Fidan, adliyeye suç duyurusunda bulunduklarını, müvekkilinin böyle bir belgeye imza atmadığını ve sahte belge düzenlendiğini söyledi.

Bursa’da pandemi döneminde merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Görükle mahallesinde bir daireyi bin 200 liraya kiralayan Kübra A. iki yıl sonra oturduğu ev satılınca yeni ev sahipleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, yeni ev sahipleri kiracılarına giderek verdiği kiranın düşük olduğunu ve yaklaşık 3 bin 500 lira zam yapacaklarını belirtti. Bu durum üzerine üniversiteden yeni mezun olan ve bu kadar yüksek bir kirayı ödeyemeyeceğini belirten genç kızın evden çıkmasının istediler. Sözleşmenin Haziran ayında yenilendiğini belirten Kübra A. evden çıkmayı kabul etmedi. Bu durum üzerine yeni ev sahipleri usulsüz bir şekilde düzenledikleri sahte tahliye taahhütnamesinde genç kızın imzasını taklit etti. Bu belgeyle birlikte haciz başlatıldığını öğrenen genç kız, hayatının şokunu yaşadı. Durumu yargıya taşıyan Kübra A. yeni ev sahiplerinden şikâyetçi olarak adliyeye suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili konuşan genç kızın avukatı Cüneyt Fidan, ‘’Müvekkilimin kiracısı olduğu evi yeni birileri satın aldı. Daha sonra müvekkilime oldukça yüksek bir zam teklif ettiler. Müvekkilim pandemi döneminde fiyatlar biraz daha uygunken kiraladı evi. Daha sonra kendisinden yüzde 200-300 arası bir zam istendi. Bin 200 lira olan ev kirasını 3 bin 500 lira çıkarttılar. Bu kadar yüksek bir zammı kabul edebilecek bir durumda değil. Bu durum üzerine karşı taraf tabi hemen usulsüz bir şekilde harekete geçti. Müvekkilimin imzasını taklit ederek sahte tahliye taahhütnamesi hazırlamışlar. Bu şekilde bir icra takibe başlattılar. Müvekkilim bu durum karşısında paniğe kapıldı. İmzanın kendisinin atmadığını beyan edince biz de yeni ev sahipleri hakkında sahte belge düzenlemekten dolayı savcılığa suç duyurusun bulunduk’’ dedi.