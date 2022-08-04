Sahneye çıkan genç binlerce kişinin önünde evlilik teklifi etti

Dünya Düzce Günleri’nin dördüncü gününde sürpriz evlenme teklifi yapıldı. Binlerce kişinin önünde diz çöküp sevdiği kadına evlenme teklif eden gence kadın binlerce kişiyle birlikte evet dedi.

Düzce Belediyesi’nin organize ettiği Dünya Düzce Günleri’nin dördüncü gününde sahneye İmera grubu çıktı. Karadeniz şarkıları ile alanı dolduranlarla horon teptikleri esnada sürpriz bir evlenme teklifi yapıldı. Ali Osman İsmailoğlu isimli genç sahneye çıkarak sevdiği kadın için şarkı söylemek istediğini söyledi. İmera grubu sevdiği kadının da sahneye çıkması şartı ile şarkıyı söylemesine izin verdi. Seslendirdiği şarkının ardından Ali Osman İsmailoğlu binlerce kişinin önünde diz çökerek, “ Hayatımı en anlamlı yapan sensin. Bundan sonrada benim eşim olur musun? Benimle evlenir misin?” diyerek sevdiği kadından cevap bekledi. Sahnede evlenme teklifi alan ve bir anda ne olduğunu anlayamayan Aslı İrem Şahin, seyircilerin “evet, evet” diyerek destek vermesi ile evlenme teklifine “evet” cevabını verdi. İmera grubuda genç çifte mutluluklar diledi.

(EB-ALI-