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Şahin K Kimdir?

Şahin K. aslen Niğdelidir. Asıl mesleği oto tamirciliğidir. 2003 yılında halka açık alanda cinsel ilişkiye girdiği için tutuklanmışlığı da var.

Haberde İnsan 23.11.2021, 10:26 23.11.2021, 10:30
Şahin K Kimdir?

Kendisini bir Anadolu delikanlısı olarak tanımlıyor. 1990'lı yıllarda Almanya'ya gittim ama orada aradığımı bulamadım diyor. Bu işlere girmesinin nedeni eski bir aşkından ihanete uğramsıymış. Filmleri intikam amaçlı çekmiş. Malum filmleri isyanı olarak betimliyor kendileri.

Şahin K. 2007 yılında yaptığı bir açıklamada 1,5 yıldır pornografik filmlerde rol almadığını açıklamıştı. Sonrasında da emekli olduğunu belirti

Şahin K. kendi imzanın yer aldığı bir tişört markası yarattı.

Şahin K ve Rol Aldığı Filmler

Çılgın Sekreter Jale - 1999 (ilk filmi)[3]

Köylü Kızı

Yanıyorum Doktor Şahin

Hizmetçi Kız

Telekızlar

Üniversiteli Kızlar

Ne Umdum Ne Buldum

Sahil

Jale Almanya'da

Otostopçu

Aşk Adası

Tornisten Bas Kaptan

Gerdek Gecesi

Hamam

Doğum Günü Partisi

Şeyhin Haremi

Fortçular

Baldız Baldan Tatlıdır

Bekçinin Karısı

Harem Bülbülü

Günah Keçisi

Yalan Adası

Şahin K Habertürk Gazetesi'ne Verdiği Bir Röportajında Kendini Böyle Anlatıyor;

Şahin K kimdir?
Bir Anadolu delikanlısı, 90’larda Almanya’ya gitmiş, orada aradığını bulamamış biri.

Almanya’ya çalışmak için gittiniz değil mi?
Evlenince gittim. Sonra boşandım.

Nasıl başladınız bu tür filmler çekmeye?
Size bir şey itiraf edeceğim: Bu işe başlamamın esas sebebi aşk ihanetidir.

Çok mu âşıktınız?
Biraz da intikam amaçlı çektim bu filmleri.

Sizi küçümsedi mi?
Evet.

Zengin kız fakir erkek durumu yüzünden mi?
Evet. Aynen öyle.

Malum Filmler sizin isyanınız mı?
Evet, gerçekten malum filmler benim isyanım. Sevgi, aşk, delikanlılık, dürüstlük, doğruluk madem bir şeye yaramıyor, ben de kopardım ipleri. “Bir gün bir yerlere geleceğim, beni küçümseyen o insanlar da bunu görecek” dedim.

Peki sizi hiç aramadı mı?
Aramaya gücü yoktu. Arayamazdı.

Olay nedir?
İhanet.

Hmm. Kız arkadaşınız size ihanet etti.
Eşimdi.

Sizi kim keşfetti?
İşin aslı, tam o zamanlar eşimden ayrılmıştım. Yalnızdım. Fabrikada işçi olarak çalışıyordum. İşten sonra, bir matbaada 70’li yılların erotik filmlerini satan bir arkadaşın telefonlarına falan bakıp siparişleri alıyordum. Sipariş veren iki gün sonra telefon edip “Ne biçim film satıyorsunuz, doğru dürüst malum film görmek istiyoruz” diye şikâyet ediyordu. Ben de patrona “Küfür yemekten bıktım, doğru dürüst bir şeyler yapalım” dedim. O da “Oyuncu bulmak zor, kimi oynatacağız” diye dert yanınca, “Ben oynarım, kadını da ayarlayacağım” dedim. 2000 yılında senaryosunu; daha doğrusu bizde senaryo pek olmaz da doğaçlama bir planlama yaptım. İş arayan bir kadın büroya geliyor ben de ona diyorum ki: “Sekreterden sadece buradaki dosyaları toplamasını istemeyiz, başka şeyler de isteriz.” O da “Seksi ben de severim” diyor. “O zaman bir deney yapalım falan” diyorum. Filmi piyasaya bir sürdük... Telefonlar susmuyor. “Bunun devamını yapın” diyorlar. 2001 yılında Köylü Kızı’nı çektikten sonra “Bu işi profesyonelce yapacağım” dedim.

İzleyici rekoru kıran filminiz hangisi?
Yanıyorum Doktor Şahin. Hem konu olarak hem içerik olarak sosyal mesajlar veriyor... 

Oyuncuları nereden buluyorsunuz?
Almanya’da sadece şirketlerin girebildiği bir internet sayfası var. Giriyorsun sayfaya, bakıp buluyorsun yani.

Filmleri çekerken başınıza ilginç şeyler geliyordur kesin... Mesela Hizmetçi Kız’ı çekerken bir sahne vardı. Hizmetçinin oğlunu oynayan çocuğun suratına bir tokat patlatıyorum. Gerçek bir tokat o. Sonra çocuk bir tuhaf oluyor böyle. Onu döverken hizmetçi kızı oynayan hanım da gerçekten ağlıyor. Çünkü zamanında o da babasıyla böyle olaylar yaşamış. Gerdek Gecesi filminde bir kız isteme olayı var. Orada istenilecek kız rolünü oynayan hanım ikinci çekimde yoktu piyasada. Çünkü ben o kadar gerçekçi oynamışım ki, kadının gerçek hayatından bir kesit varmış orada. O çekim bitti, yeni sahneye geçeceğiz ama kadın yok piyasada. Gitmiş, dolaptan bir şişe viski almış, bitirmiş. Sekiz saat ayılmasını bekledik.

Filmde o olaylar oluyor sonra bitiyor, “Hadi byby” deyip gidiyor musunuz?
Ayrılırken çok ağlıyorlar. Yemin ederim. Kadınlar da ağlıyor erkekler de.

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