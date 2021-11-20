Şahin 21 bin liraya satıldı

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaklaşık bir tonluk Şahin isimli tosun 21 bin liradan satıldı.

Oltu’da her hafta sonunda kurulan canlı hayvan pazarında bu haftada büyük bir yoğunluk yaşandı. Pazarın gözdesi olan tonluk Şahin isimli tosun Göleli hayvan tüccarı Gündoğdu Ayaz tarafından satın alındı.

Pazarda büyükbaş hayvan sayısı oldukça fazla gözlenirken, küçükbaş hayvan bulunmaması dikkat çekti.