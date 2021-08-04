Sahiller Mudanya Belediyesi’ne emanet

Mudanya Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte yoğun olarak kullanılan sahil ve plajlarda temizlik ve cankurtaran hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Güzelyalı ve Mudanya sahilleri dışında kalan bölgelerdeki hizmet yetkisinin Mudanya Belediyesi’ne geçmesinin ardından çalışmalarına hız veren Mudanya Belediyesi, temizlik ve cankurtaran hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) ekipleri, hafta içi ve hafta sonu Altıntaş Mahallesi ile Mesudiye Mahallesi arasında görev yapıyor.

Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Sorumluluk alanımızda bulunan plaj ve kıyılarımızın temizliğini belirlediğimiz program dahilinde özveriyle gerçekleştiriyoruz. Eksik olan yerlere yeni konteyner ve çöp kovalarımızı yerleştiriyoruz. Yaz mevsiminde özellikle hafta sonu ilçemize günü birlik olarak gelen misafirlerimizden sahillerimizi ve plajlarımızı temiz bırakmalarını istiyoruz. Temizlemek bizden, temiz tutmak sizden” dedi.

Arama kurtarma ekibine de yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Türkyılmaz, sezonun sona erdiği ağustos ayının sonuna kadar cankurtaran hizmetinin süreceğini ifade ederek, şimdiye kadar 11 olaya müdahale edildiğinin altını çizdi.