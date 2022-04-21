Sahilde oynayan minik çocuğun kum kovasını iş makinesi doldurdu

Antalya’da sahilde ailesi ile kum oynayan çocuğun kovasına bir iş makinesi operatörünün kepçe ile kum doldurması gülümsetti.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü içleri ısıttı. Bir aile 2 yaşlarındaki erkek çocuğuyla sahile geldi. Güneşli havada kova küreğiyle kum oynayan çocuğun yakın bir noktasında ise iş makinesi sahil düzenleme işi yapıyordu. Kepçe operatörü çocuğun kendisini ilgiyle izlediğini fark etti. Çocuğun hizasına gelen operatör kepçe ile yerden aldığı kumu babanın getirdiği kovanın içine dökmeye çalıştı. İlk denemesinde başarısız olan operatör ikicide kumu kovaya doldurmayı başardı ve baba kovayı alıp çocuğunun yanına getirdi. Anne ise bu hareketin ardından bölgeden ayrılan kepçe için oğluna, “Hadi bay bay de” diye seslendi.

Sosyal medyada “Konyaaltı Sahili’nde bi kepçe mutluluk” etiketiyle paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.

Yüzlerce okuyucu, "Bir çocuğu güldürmek bir ömür boyu huzur demek eyvallah kepçeci abiye", "Hala iyi ve güzel insanlar var", "Memleketimin güzel kalpli insanları", "Güzel bir tablo olmuş" şeklinde yorumlarda bulundu.