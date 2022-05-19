Sahil Güvenlik gemisi 19 Mayıs’ta gençleri ağırladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisi demirli olduğu Marmaris Gümrüklü limanda ziyarete açıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye’nin en büyük dört gemisinden biri olan arama kurtarma gemisi TCSG Umut, ilçedeki lise öğrencilerini, öğretmenleri ve Sahil Güvenlik personelinin ailelerini ağırladı. Sahil Güvenlik Helikopteri ve kurtarma botları ile gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı sergilendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı SG. Yarbay Süleyman Ercan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı’nın da bulunduğu Gemide öğrencilere Sahil Güvenlik Kurtarma ekipleri tarafından kullanılan ekipmanlar tanıtıldı, nasıl kullanılacağı anlatıldı. TCSG Umut Gemisi, öğrencilerle Marmaris Körfezi’nde seyir gerçekleştirdi.

TCSG Umut Gemisi’ne denizde en hızlı botlardan Kaan-19 sınıfı Bot-2 ile birlikte 2 arama kurtarma botu ve 1 helikopter eşlik etti. Gemi içine gelen lise öğrencileri gemideki cihazları inceledi, Sahil Güvenlik Komutanlığının icra ettiği faaliyetler ve görevler hakkında video izlettirildi.

Marmaris Körfezinde seyir halinde olan Sahil Güvenlik Unsurları, senaryo gereği denize düşen birini kurtararak, Sahil Güvenlik helikopterine almaları ve helikopterin gemiye inerek sağlık personeline teslim etmesi tatbikatı gerçekleştirildi. Geminin genç ziyaretçileri kurtarma tatbikatı sırasında bol bol alkış tuttular.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında gemiyi ziyaret eden öğrenciler, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın çalışmalarını, arama kurtarmada kullandıkları malzemeleri gördüler.