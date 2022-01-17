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Sahibinden şiddet görmüştü artık yeni evi burası

Kocaeli’de sahibinden şiddet gören "Maske" isimli köpek, erkek öğrenci yurdundaki gençler, güvenlik görevlileri ve yurt personelleri tarafından koruma altına aldı. İlk geldiğinde insanlardan korkan, çevreye alışmakta zorluk yaşayan köpek, şimdilerde oyunları ve hareketleriyle yurdun maskotu oldu.

Haberde İnsan 17.01.2022, 12:11
Sahibinden şiddet görmüştü artık yeni evi burası

Kocaeli’de sahibinden şiddet gören "Maske" isimli köpek, erkek öğrenci yurdundaki gençler, güvenlik görevlileri ve yurt personelleri tarafından koruma altına aldı. İlk geldiğinde insanlardan korkan, çevreye alışmakta zorluk yaşayan köpek, şimdilerde oyunları ve hareketleriyle yurdun maskotu oldu.

Kocaeli’de eski sahibi tarafından şiddet gören "Maske" isimli köpek, vatandaşların şikayeti üzerine sahibinden yaklaşık 1 ay önce teslim alındı. Barınakta tedavileri tamamlanan köpek, İzmit ilçesinde Kocaeli Üniversitesi’nin bulunduğu Umuttepe bölgesine bırakıldı. Umuttepe’de bulunan erkek öğrenci yurdunun bahçesine gelen Maske, yurtta kalan öğrenciler tarafından sahiplenildi. Yurdun çevresinde bulunan diğer köpekler tarafından hoş karşılanmayan Maske, öğrencilerin himayesi altına girdi. Sahibinden şiddet gördüğü için insanlardan korkan Maske, öğrenciler, güvenlik görevlileri ve personeller tarafından yurdun bahçesine alıştırıldı.

"Şiddet gördüğünde 1 yaşında bile değilmiş"

Maske’nin sahibinden şiddet gördüğü için insanlardan korktuğunu belirten Onur Akıncan, "Maske’nin daha önce bir evi ve sahibi varmış. Şimdi sokakta çünkü eski sahibi Maske’yi maalesef dövüyormuş. O zamanlar 1 yaşında bile değil, yavru bir köpekmiş. Bu durumu gören komşuların şikayeti üzerine Maske’yi sahibinin elinden alıp buraya bırakmışlar. Biz onu burada ilk gördüğümüzden bu yana çok seviyoruz. Çok şen şakrak hareketli bir canlı ama dayak yediği için insanlardan korkuyor" dedi.

"En ufak bir şekilde elimizi kaldırdığımızda yere kapanıyor"

Maske’nin çevreye alışmasının uzun sürdüğünün altını çizen Akıncan, "İlk geldiğinde diğer köpeklerden dolayı burada çok zor zamanlar yaşadı. Tek başına yağmurda, çamurda aşağıda kaldı. İki hafta boyunca zor zamanlar geçirdi. Bağlamak zorunda kaldık hatta en sonunda alıştı ve arkadaş edindi. Şimdi durumu gayet iyi ama hala yaşadığı travmadan dolayı biz ilgilenen insanlardan bile korkuyor. Mesela en ufak bir şekilde elimizi kaldırdığımızda yere kapanıyor, aynı şeyleri bir daha yaşayacağını düşünüyor maalesef. Tüm bunların dışında şu an çok iyi şen şakrak tam bir oyuncu, sürekli koşturuyor. Buraya geldikten bir süre sonra sahibi buradaki güvenlikleri aramış köpeğini geri istediğini söylemiş. Tabii bizim ağabeylerimizde sağ olsun geri vermeyeceklerini söylemişler. Biz zaten köpeğini döven bir sahibe geri vermeyiz. Güzel bir ev bulamadığımız sürece onun evi burası ve burada gayet rahat" ifadelerini kullandı.

"İmkanlarımız kısıtlı olsa da ilgileniyoruz"

Köpeklerin kışı en iyi şekilde atlamaları için uğraştıklarını söyleyen Akıncan, "Burada yıllardır yaşayan çok sayıda köpeğimiz var. Yaklaşık 23 senedir hayvanlarla ilgilenen yurdun güvenliğinden sorumlu bir ağabeyimiz var. Hepsinin hikayelerini biliyor. Bu köpekleri güvenlik ağabeylerimiz, yemekhanede çalışan ablalarımız ve öğrenciler çok seviyor. Yemekhanede çalışan ablalarımız onlara yemek ayırıyor. Yemekleri aramızdan kim müsait olursa alıp yukarı çıkartıyoruz. Güvenlikteki ağabeylerimiz karda kışta onları gözlemliyor, bir sıkıntı olursa bize haber veriyorlar. Kampüs içinde de çok fazla köpek var. Orada da yine pek çok öğrenci arkadaşımız ile beraber bu köpekler kışı en iyi şekilde atlatabilsin diye uğraşıyoruz. Yaralı ve hastalıklı olanların tedavisini sağlamaya çalışıyoruz. Umuttepe’nin soğuğuna dayanamayan köpekleri merkeze indiriyoruz, sosyal medya aracılığıyla sahiplendirmeye çalışıyoruz. Tüm bunların yanında imkanlarımız kısıtlı olsa da ilgileniyoruz" dedi.

"Bu hayvanlar vahşi değiller"

Barınaklarda hayvanların çok dar alanlarda kaldığının altını çizen Akıncan, "Köpeklerin saldırganlığı gündemde, saldırgan oldukları için başı boş köpekleri topluyorlar. Bunu özellikle Cumhurbaşkanımızın açıklamasına istinaden yapıyorlar fakat o açıklamada Cumhurbaşkanımız köpeklerin sıcak ve güvenli barınaklara yerleştirilmesinden bahsediyor. Bu durum çok göz ardı ediliyor ve direkt toplamaya başladılar hayvanları ama yeteri sayıda ve iyi koşullarda bir barınak yok. Biz bunu kendimiz defalarca gidip kontrol ettik. Barınakta hayvanlar çok dar alanlarda ve kısıtlı yemek imkanlarıyla yaşıyorlar. Yerleştirilemeyen hayvanlar ise ormana bırakılıyor. Köpekler eski Türk toplumlarından beri insanlarla yaşıyorlar. Bizim özellikle geleneklerimizde var. Bu hayvanlar vahşi değiller bunları ormana atarsanız yaşayamazlar" ifadelerini kullandı.

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