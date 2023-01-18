Sahibinden kaçtı, barajda boğuldu

Niğde’de sahibinin elinden kaçarak baraj gölüne giren inek boğularak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bucakçayır Mevkisinde bulunan bir çiftliğe kamyonetle getirilen büyükbaş hayvanlardan biri, araçtan indirildiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Çiftlik yakınındaki Akkaya Baraj gölüne giren inek, bir süre sonra boğuldu.

Telef olan inek, AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı.