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Sahibinden ayrılmayan yavru keçi görenlerin yüreğini ısıtıyor

Ardahan’ın Posof ilçesinde doğumdan sonra ölen keçisinin yavrusuna kendisi bakan gencin yavruyla olan bağı, görenlerin yüreğini ısıtıyor.

Haberde İnsan 30.06.2021, 09:47
Sahibinden ayrılmayan yavru keçi görenlerin yüreğini ısıtıyor

Ardahan’ın Posof ilçesinde doğumdan sonra ölen keçisinin yavrusuna kendisi bakan gencin yavruyla olan bağı, görenlerin yüreğini ısıtıyor.

Bu sevgi görenleri hayran bırakıyor. Posof’un Derindere köyünde yaşayan Doğukan adlı genç, keçisi doğumdan sonra ölünce yavruya kendisi bakmaya başladı. Sahibine iyice alışan yavru keçi, onunla her yere gitmeye başladı. Sahibiyle çarşıya da giden yavru keçi, onun kucağına atlayıp oyunlar oynuyor. Gencin yavru keçiyle olan bağı, görenlerin içini ısıtıyor.
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