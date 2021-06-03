banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandılar mı?
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandılar mı?
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde skandal görüntüler
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde skandal görüntüler
Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar cep yakıyor!
Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar cep yakıyor!
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor

Sağlıkçıların anlamlı kampanyası çocukları sevindirdi

Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına terlik ve ayakkabı alarak hediye etti.

Haberde İnsan 03.06.2021, 13:15
Sağlıkçıların anlamlı kampanyası çocukları sevindirdi

Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına terlik ve ayakkabı alarak hediye etti.

Arifiye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tarım işçilerine yönelik gerçekleştirilen tarama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sağlık personelinden anlamlı bir yardım geldi. Bölgede çalışmalar yürüten İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli mevsimlik işçilerin yanında gelen çocukların yırtık terlik ve çıplak ayakla dolaşmasından etkilenerek kendi aralarında kampanya başlattı. Sağlık personeli tarafından alınan terlik ve ayakkabılar bölgede çalışan mevsimlik işçilerin çocuklarına dağıtıldı. Ailelerin izniyle yapılan dağıtım sırasında, yeni terlik ve ayakkabılarına kavuşan çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu