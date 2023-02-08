Sağlık personeli karda mahsur kalan hasta çocuğu kucağında böyle taşıdı

Elazığ’da kar nedeniyle köyde mahsur kalan 9 yaşındaki hasta çocuk için sağlık ekipleri seferber oldu. Hasta çocuk, sağlık personelinin kucağında ambulansa taşındı.

Olay, Sivrice ilçesine bağlı Alaattin köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastalanan 9 yaşındaki çocuk, yoğun kar yağışından dolayı köyde mahsur kaldı ve hastaneye götürülemedi. Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, kar yağışından dolayı ambulansla ulaşamadı. Bir süre karla mücadele eden ekipler, ambulansı bırakıp köye yürüyerek gitti. Sağlık ekipleri çocuğu kucakladı ve kar içerisinde ambulansa kadar taşıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.