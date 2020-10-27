Sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla sanal resim sergisi oluşturdular

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Meliha Ercan Ortaokulu öğrencileri sağlık çalışanlarına destek olabilmek amacıyla sanal resim sergisi oluşturdular.

Oluşturulan resim sergisi ile ilgili yapılan açıklamada “Ailelerin aynası olan çocuklarımızın, bu zorlu dönemde yüksek fedakarlıklar gösteren sağlık personelimizle bağ kurarak onlara minnettarlığımızı sergilemeleri ve onların moral-motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla, projemizi hayata geçirdik. Projemizde, öğrencilerimiz tarafından yapılan resimler video haline getirilerek sağlık çalışanlarımıza ulaştırıldı. Projenin hazırlanmasında emeği geçen başta öğretmenlerimiz Canan Yemişçi ve Nuray Akın Şengül olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz” denildi.