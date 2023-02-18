Sağlık çalışanları, yaptıkları kuru pastaları deprem bölgesine gönderdi

Kastamonu’da hastanede görev yapan sağlık çalışanları, yaptıkları kuru pastaları ve kurabiyeleri paketler haline getirerek deprem bölgesine ulaştırdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yıkılan binalarda enkazın altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin ardından bölgeye 7’den 70’e herkes destek vermeyi sürdürüyor. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları ve hemşireler, evlerinde yaptıkları kuru pasta ve kurabiyeleri paketler haline getirerek depremzedelerle bölgede görev yapan sağlık çalışanlarına gönderdi.

Yapılan yardımlar hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Saide Pakize Çetin, depremde hayatını kaybedenler için çok üzüldüklerini kaydetti.

Kendilerinin de moral olur umuduyla evlerinde kuru pasta ve kurabiyeler yaptıklarını ve bunu deprem bölgesine gönderdiklerini söyleyen Çetin, “6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız için çok üzgünüz. Deprem sonrasında bölgeye çeşitli organizasyonlar yapıldığını, yakacak ve yiyecek yardımlarını gönderildiğini gerekse görsel gerekse yazılı basından takip ediyoruz. Bizlerde Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri ve sağlık personelleri adına bir şeyler yapmak istedik. Karıncanın yangına taşıdığı su misali oradaki gerek görev yapan sağlık çalışanlarına gerekse diğer kurum çalışanlarına bir nebzede olsa belki de moral olur umuduyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetlerine bağlı çalışan arkadaşlarımız olarak evde yaptığımız kurabiye ve pastalardan birer kiloluk paketler hazırladık. Bu hazırladığımız paketleri deprem bölgesine gönderilmesini sağladık. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğümüzün destek ve araçlarıyla Adıyaman’a gönderildi. Çok şey yapmak istiyoruz ama elimizden gelen bu, imkanımız bu. Arkadaşlarımızdan da bu konuda çok fazla ilgi gördük. Çok fazla destek verdiler. Afiyet olsun, Allah bir daha bu depremi, böyle bir afeti hiçbirimize bir daha yaşatmasın. Bu vesile ile bir daha pasta ya da kurabiye yapmayı nasip etmesin” dedi.