Sağlık çalışanları Halk Sağlığı Haftasında evlendiler

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, evlilik öncesi koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekmek amacıyla stant alanında sağlık personeli çiftin nikahı kıyıldı.

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde Serdivan Kaymakamlığı, Serdivan Belediyesi, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri koordinesinde etkinlikler düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte kurulan stantlarda kanser taraması, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, obezite taraması ve yaşlı gözlem taramaları gerçekleştirildi. Sakarya Vali Yardımcısı Muhsin Çatmadım ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek etkinlik alanı gezildi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE ekiplerinin de bulunduğu, halk sağlığı hizmetlerine yönelik çalışmaların sergilendiği stantlar ziyaret edildi. Hipertansiyon, obezite, diyabet, bağımlılıkla mücadele ve aile diş hekimliği uygulaması gibi konularda stantlarda ziyaretçilere bilgiler verilirken bir yandan da tansiyon ve kan şekeri ölçümü, beden kitle endeksinin hesaplanması gibi hizmetler verildi. Vali Yardımcısı Çatmadım’ın kan şekerini ölçtürdüğü etkinlikte, vatandaşlara KETEM uygulamaları da anlatılarak ücretsiz kanser taramalarından yararlanmak isteyenler için randevular oluşturuldu.

Ressamların eserleriyle destek verdiği etkinlikte halk sağlığı hizmetlerinin tamamının insanı korumak ve sağlıklı nesillerin oluşmasına yönelik olduğu vurgulandı. Bu bağlamda aile sağlığı merkezlerinde talasemi ve SMA gibi testlerinde yapıldığı, evlik öncesi danışmanlık hizmetlerinin de verildiği paylaşılırken sağlıklı evliklerin oluşmasına yönelik çalışmalara dikkat çekmek amacıyla stant alanında sağlık personeli olan genç bir çiftin nikahı kıyıldı. Hemşire İrem Zülal Topçuoğlu ile Hemşire Alper Arslan’ın nikahını Servidan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar kıyarken protokol üyeleri de genç çifte şahitlik etti. Sürpriz nikahın farkındalık oluşturmak açısından dikkat çekici olduğunu vurgulayan Vali Yardımcısı Çatmadım ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü genç çifte mutluluklar diledi. Genç çifte mutluluklarının ömür boyu sürmesi temennisinde bulunan Başkan Alemdar ise, yoğun çalışma temposuyla toplum sağlığı için en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının Halk Sağlığı Haftasını kutladı.

Düzenlenen etkinliğe; Vali Yardımcısı Muhsin Çatmadım, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, Serdivan AK Parti İlçe Başkanı Burak Erken, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can, İlçe Sağılık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.