Sağlık Bakanlığı’nın Bozüyük’teki 2’inci büyük sağlık yatırımı inşaatının hafriyat çalışmalarına başlandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 2’inci büyük sağlık yatırımı inşaatının hafriyat çalışmalarına başlandı.

Aralık ayı başında yapım ihalesi yapılarak yer teslimi yapılan projede zaman kaybetmeden hafriyat çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak proje öncesinde ilk olarak alandaki çam ağaçları uygun tekniklerle sökülerek farklı alanlara nakledildi. Ardından ruhsat çalışmalarının tamamlanmasıyla hafriyat çalışmaları hız kazandı. Hava şartlarının uygun olması ile birlikte hafriyatın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak projede Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), Palyatif Bakım Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Gündüz Bakımevi yer alacak ve ilçenin 2. büyük sağlık yatırımı olacak.