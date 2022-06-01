Sağımı yapılan sazanlardan üretilen 5 milyon yavru göllere salınacak

Bolu’da üretimi yapılan anaç sazan balıklarının sağımında elde edilen 5 milyon yavru, kentteki ve çevre illerdeki göllere salınmak için yetiştirilecek.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisinde anaç sazan balığı sağımı gerçekleştirildi. Bolu Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat’ın da katıldığı sağımda 50 anaç sazan balığı, bulunduğu havuzlardan alınarak, uzman ekip tarafından sağıldı. Anaç sazan balıklarından sağılarak alınan yumurtalar, erkek sazan balıklarından alınan spermlerle özel yöntemle aynı kapta birleştirilerek dölleme yapıldı. Bir süre boyunca devam edecek dölleme sırasında yumurtaların sağlıklı kalması için özel bakım tekniklerinin uygulanacağı belirtildi.

“Hedefimiz 3 sağımda 5 milyon yavru”

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müdürü İzzet Murat, “Burada sazan yetiştiriciliği yapılıyor, üretiliyor bu yavrular da doğaya salınıyor. Bu sezonun ilk sağımını gerçekleştirdik. Bugün 50 anaç sağımı yapacağız. Bu yıl 3 sağım planlıyoruz. Muhtemelen 1’er hafta ara ile sağımlarımızı haziran ayı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Planımız, toplam 3 sağımdan da 5 milyon yavru elde etmek. 5 milyon yavru sazan balığını belli bir süre burada büyüteceğiz. Doğaya, göletlere salınma olgunluğuna geldiğinde de öncelikle ilimizdeki dere, gölet, barajlara ve yine bakanlığın bize bağladığı, balıklandırmak için planladığı çevre illerin göletlerine salınmak üzere il müdürlüklerine balıkları teslim edeceğiz" dedi.