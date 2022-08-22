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Sağanak yağmurda oluktan akan suyla böyle banyo yaptı

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli yağmur Bursa’ya düştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaçacak yer aradı. Bir vatandaş ise yağan yağmuru fırsat bilip banyo yaptı.

Haberde İnsan 22.08.2022, 18:15
Sağanak yağmurda oluktan akan suyla böyle banyo yaptı

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli yağmur Bursa’ya düştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaçacak yer aradı. Bir vatandaş ise yağan yağmuru fırsat bilip banyo yaptı.

Günler öncesinden uyarıları yapılan şiddetli yağmur akşam saatlerinde Bursa şehir merkezinde etkisini gösterdi. Aniden bastıran şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan Bursalılar kaçacak yer aradı. Yağmura yakalanan vatandaşların sırılsıklam ıslandığı görüldü. Vatandaşlar metro ve otobüs duraklarında uzun süre şiddetli yağmurun dinmesini bekledi.

Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde tıkanan rögar kapakları sebebiyle sokak göle döndü. Bir vatandaş da sağanak yağış altında oluklardan akan suyla adeta banyo yaptı.

Öte yandan şiddetli yağış Keles ilçesinde doluya dönüştü.

Sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

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