Bursa Valiliğinin uyarısı sonrası şehir merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Bursa’da beklenen sağanak yağış, hayatı felç etti. Şehir merkezinde rögar kapaklarının tıkanması sonucu bazı yollar suyla kaplanırken, trafik akışı yavaşladı. Belediye ekipleri meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için tıkanan rögar kapaklarını açtı. Bursa Valiliğinden sabah saatlerinde yapılan bildiri sonrası yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi otobüs duraklarında sığınmakta buldu.

Öte yandan, yağış nedeniyle şehrin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.