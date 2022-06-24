Safranbolu’nun tarih hafızası Aytekin son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden araştırmacı, yazar ve gazeteci Aytekin Aytekin (Kuş) kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Safranbolu ilçesinin tarihi ve tanıtımında büyük katkı sağlayan araştırmacı yazar ve gazeteci Aytekin Aytekin (Kuş) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Safranbolu’nun tarihi ve tanıtımında büyük katkı sağlayan Karabük’ün ilk Gazetecilik Yüksek Okul mezunu araştırmacı yazar ve gazetecisi olan 75 yaşındaki Aytekin Aytekin (Kuş), Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezinde kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahaleye kurtarılamayan Aytekin için Safranbolu Merkez camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazına müteakibin kılınan cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Siyasi parti temsilcileri, Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Safranbolu eski belediye başkanlarından Kızıltan Ulukavak, Aytekin Aytekin’in, yazdığı kitapların ve eserlerinin birer hazine olduğunu ve 50 yılı aşkın Safranbolu’nun tanıtımı için ömrünü verdiğini söyledi.

Kılınan cenaze namazının ardından Aytekin’in naaşı Safranbolu Aile mezarlığına defnedildi.

(YE-