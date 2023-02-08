Safranbolulu kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dikiş-nakış kursu gören kursiyerler, deprem bölgelerindeki vatandaşlar için kendi imkanlarıyla aldıkları kumaşlardan kıyafet dikiyor.

Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Barış Mahallesindeki Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM), kursiyerleri kolları Kahramanmaraş merkezli 10 ildeki depremzedeler için sıvadı. Kursiyerler afetin yanı sıra hava şartlarının da olumsuz etkilediği deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderilmesi için kendi imkanları ile aldıkları kumaşlardan eşofman takımı, mont ve kaban gibi giyim malzemeleri dikiyor. Dikimi tamamlanan kıyafetler Hayır Çarşısı’ndan kaldırılan yardım tırıyla depremzedelere ulaştırılacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Kadınlarımız her zamanki gibi destek olmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Kurslarımızda kendi imkanlarıyla kendi bütçeleriyle aldıkları kışlık kumaşlardan deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için eşofman, kaban, mont dikmek için seferber olmuşlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. O bölgenin çok ihtiyacı var” diye konuştu.

Depremin ardından gönüllü olarak SAKEM’e dikim yapmaya gelen bir kadın, “Çok yakında bir iş yerim var. Depremi duyduğumdan beri nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm. Kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyordum ve sonrasında haber verdiler. Ben de hem kendi kumaşlarımı hem de nasıl yardımcı olabiliriz diye burada hep beraber çabalıyoruz. Eşofman, kazak ve daha çok çocukları düşünüyorum. Keşke orada olup çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda çocuklar için kazak ve eşofman dikiyorum. En azından sıcak olacağını düşünüyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum” dedi.