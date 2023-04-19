Safranbolu’da yüzlerce kişi kan bağışında bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yüzlerce kişi azalan kan stokları nedeniyle kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Safranbolu Belediyesi Elif Köse’nin talimatıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. İftar programı sonrası "Haydi Safranbolu" sloganıyla başlatılan kampanyaya belediye personelleri, stk üyeleri ve çok sayıda vatandaş destek verdi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde sıraya giren yüzlerce kişi yapılan kontrollerin ardından kan bağışında bulundu.

Düzenlenen kampanyayla ilgili konuşan Başkan Köse, sosyal medya üzerinden yapılan çağrı sonrası gelerek kan bağışında bulunanlara teşekkür ederek belediyeden de 150 personelin kampanyaya destek verdiğini söyledi.