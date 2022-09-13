Safitürk’ün acı haberini alan yakınları evinin sokağını doldurdu

Mardin’de PKK’lı teröristlerce yapılan bombalı saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan sevenleri Safitürk’ün sokağını doldurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Mardin Derik ilçesinde PKK’lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün 80 yaşındaki babası Asım Safitürk, cami çıkışı sonrasında evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Safitürk’ün sevenleri, Arifiye ilçesinde evinin bulunduğu sokağa akın etti. Acı haberi alan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım taziyede bulunmak üzere Asım Safitürk’ün evine geldi.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Sülayman Soylu da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Soylu, “Asım Safitürk hocamız, şehidimiz Muhammed Fatih Safitürk’ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti. 4 gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah’ın takdiri, ona teslimiz. Allah rahmet eylesin, rabbim, cennete evladıyla buluşmayı nasip eylesin” ifadelerine yer verdi.