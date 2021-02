Sadri Alışık Kimdir?

5 Nisan 1925 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesinde doğdu.



Çocukluğundan beri tiyatro ve sinemaya karşı büyük bir ilgisi olan Alışık, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu.



Eğitimine Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde devam etti.



Okul yıllarında birçok tiyatro oyununda yer aldı.



1945 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar filmiyle sinemaya ilk girişini yaptı.



Özellikle oynadığı Turist Ömer, Ofsayt Osman gibi tiplemelerle hafızlara kazındı.



Sadri Alışık genellikle değişen toplumsal değerler içinde güzelliklere tutunan, umut dolu, yaşama sevincini hiç kaybetmeyen, dürüstlüğü ve doğruluğu özleyen karakterleri canlandırdı.

Sinemanın yanı sıra şiir ve resimle de uğraşan Alışık, 500'den fazla filmde rol aldı.



İlk evliliğini sinema oyuncusu olan Neriman Esen'le yapan Sadri Alışık, daha sonra Çolpan İlhan'la evlendi. Bu birliktelikten tek çocuğu Kerem Alışık dünyaya geldi.



Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gören Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da yaşamını yitirdi.Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi



Filmleri

Yengeç Sepeti (1994)

Saat Sabahın Dokuzu (1987)

Şalvar Bank (1986) - Reşit

Bebek Davası (1986) - Mahir

Kız Babası (1986) - Vedat

Çapkın Baba (1986) - Reşit Ağa

Çalıkuşu (1986) - Miralay Hayrullah Bey

Eşşek Oğlum ve Ben (1986)

Babamın Namusu (1986)

Kartallar Yüksek Uçar (1983) - Banazlı İsmail

Acı Hatıralar (1977) - Osman

Seyahatname (1977)

Hamza Dalar Osman Çalar (1976) - Osman

Saffet Beni Affet (1976) - Saffet

Ben Sana Mecburum (1976) - Hasan

Baş Belası (1976) - Baba

Deli Deli Tepeli (1975) - Konuk Sanatçı

Haşhaş (1975) - Recep

Ne Hakem (1974)

Ayyaş (1974)

Atını Seven Kovboy (1974) - Red Kit

Dertli (1973) - Haşmet

Dikiz Aynası (1973)

Turist Ömer Uzay Yolunda (1973) - Turist Ömer

Balıkçı Osman (1973) - Osman

Tatlım (1973) - Ferit

Sevgili Hocam (1972)

Afacan Harika Çocuk (1972) - Kazım

Gelinlik Kızlar (1972) - Sadi

Aynı Yolun Yolcusu (1972)

Kırk Yalan Memiş (1972) - Memiş

Ay Aman Of (1972)

Toto Kralı (1971)

Afacan Küçük Serseri (1971) - Hüsnü

Üvey Ana (1971) - Emin

Turist Ömer Boğa Güreşçisi (1971) - Turist Ömer

Ayıpettin Şemsettin (1971)

Ali Baba Kırk Haramiler (1971) - Ali Baba

Çılgın Yenge (1971)

Sevdiğim Uşak (1971)

Kavanoz Dipli Dünya (1971)

Cımbız Ali / Yırtık Niyazi (1971)

Tamam Mı Canım (1971) - Ali

Afacan (1970) - Osman

Fıstık Gibi (1970) - Fikri/Fikriye

Turist Ömer Yamyamlar Arasında (1970) - Turist Ömer

Erkeklik Öldü mü Abiler (1970)

Talihsiz Baba (1970)

Arkadaşlık Öldü mü? (1970) - Osman

İç Güveysi (1970)

Darıldın mı Cicim Bana (1970) - Osman

Ah Müjgan Ah (1970) - Hüsnü

İşler Karışık (1970) - Hüsnü/Orhan

Fatoş Talihsiz Yavru (1970) - Gariban

Tatlı Hayal (1970)

Zalim (1970)

Altın Kalpler (1969)

Damga (1969)

Hancı (1969) - Turhan

Kaldırım Çiçeği (1969)

Turist Ömer Arabistan'da (1969) - Turist Ömer

Ağlama Değmez Hayat (1969) - Osman

Acı İle Karışık (1969) - Osman

Muhabbet Kuşu (1969) - İbrahim

Menekşe Gözler (1969)

Kırmızı Fener Sokağı (1968)

Dertli Gönlüm (1968)

Agora Meyhanesi (1968)

Yara (1968)

Benimle Evlenir Misin (1968) - Cafer

Efkarlı Sosyetede (1968) - Efkarlı Arif

Paydos (1968) - Öğretmen Murtaza

Kız Kolunda Damga Var (1967)

Gecekondu Peşinde (1967)

Bekar Odası (1967) - Kazım

Serseriler Kralı (1967)

Marko Paşa (1967) - Marko Paşa

Şaşkın Hafiye Killing'e Karşı (1967) - Şaşkın Hafiye

Ağır Suç (1967) - Şevket

Ringo Kazım (1967) - Ringo Kazım

Serseri (1967) - Kazım

Hindistan Cevizi (1967) - Osman

Bitirimsin Abi (1967) - Kazım

Akşamcı (1967) - Osman

Günahkar Kadın (1966) - Osman

Gariban (1966) - Gariban Ali

Sevgilim Bir Artistti (1966)

Şoför Deyip Geçmeyin (1966)

Turist Ömer Almanya'da (1966) - Turist Ömer

Seni Bekleyeceğim (1966)

Milyonerin Kızı / İntikam Hırsı (1966)

Ah Güzel İstanbul (1966) - Haşmet İbriktaroğlu

Kaderin Cilvesi (1966) - Ahmet

Efkarlıyım Abiler (1966) - Gönlübol Arif

Sana Layık Değilim (1966) - Osman

Sokak Kızı (1966) - Murat Giray

Karakolda Ayna Var (1966) - Taş Kasaplı Necati

Boyacı (1966) - Dalgacı Mahmut

Ava Giden Avlanır (1965)

Nazar Değmez İnşallah (1965)

Berduş Milyoner (1965)

Serseri Aşık (1965) - Doktor

Üç Kardeşe Bir Gelin (1965) - Sabri

Seveceksen Yiğit Sev (1965)

Komşunun Tavuğu (1965) - Şadi Soyubüyük

Adım Çıkmış Sarhoşa (1965)

Kocamın Nişanlısı (1965)

Şakayla Karışık (1965) - Ofsayt Osman

Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965) - Turist Ömer

Yankesicinin Aşkı (1965) - Osman

Pantolon Bankası (1965)

Soytarı (1965) - Ethem

Hırsız (1965) - Osman

Kelebekler Çift Uçar (1964)

Fıstık Gibi Maşallah (1964) - Fikri/Fikriye

Bomba Gibi Kız (1964) - Kenan

Ahtapotun Kolları (1964)

Köye Giden Gelin (1964)

Beş Şeker Kız (1964)

Sokakların Kanunu (1964) - Yakışıklı, Ertuğrul

Erkek Sözü (1964)

Uçurumdaki Kadın (1964)

Turist Ömer (1964) - Turist Ömer

Sıkı Dur Geliyorum (1964)

Avare (1964) - Sedat

Taşralı Kız (1964) - Sami

Afilli Delikanlılar (1964) - Salih

Ayşecik Cimcime Hanım (1964) - Turist Ömer

Anadolu Çocuğu (1964) - Kasımpaşalı Kara Ali

Hızır Dede (1964) - Samim

Ayşecik Çıtı Pıtı Kız (1964)

Kendini Arayan Adam (1963) - Necdet

Aman Kimse Duymasın (1963)

Helal Olsun Ali Abi (1963) - Turist Ömer

Üç Öfkeli Genç (1963)

Bize de mi Numara (1963)

Geçim Dünyası (1963)

Dişi Kurt (1963) - Kudret Reis

Arka Sokaklar (1963) - Nejat Bey

İlk Göz Ağrısı (1963) - Adem

Korkusuz Kabadayı (1963)

Çalınan Aşk (1963) - Necmi

Maceralar Kralı (1963) - İsmet

Acı Aşk (1963)

Küçük Hanımın Kısmeti (1962)

Fatoş'un Bebekleri (1962) - Suat

Hayat Bazen Tatlıdır (1962) - Semih

Küçük Hanım Avrupa'da (1962) - Bülent Soysal

Ayşecik Yavru Melek (1962) - Kenan

Küçük Hanımın Şoförü (1962) - Bülent

Daima Kalbimdesin (1962) - Tarık

Seviştiğimiz Günler (1961) - Bülent

Şahane Kadın (1961)

Seni Benden Alamazlar (1961)

Silahlar Konuşuyor (1961)

Külkedisi (1961)

Aşkın Saati Gelince (1961) - Nuri

Küçük Hanımefendi (1961) - Bülent

Utanmaz Adam (1961) - Cengiz Han

Düşman Yolları Kesti (1959) - İdris Bey

Vatan Uğruna / Kıbrıs'ın Belası Kızıl Eoka (1959)

Hicran Yarası (1959)

Kalpaklılar (1959)

Zümrüt (1959) - Fuat

Şeytan Mayası (1959)

Yalnızlar Rıhtımı (1959) - Rıdvan Kaptan

Ben Kahpe Değilim (1959) - Ahmet

Altın Kafes (1958) - Eroinman Recep

Duvaklı Göl (1958)

İstanbul Macerası (1958)

İftira (1958)

Kahpenin Aşkı (1957)

Beş Hasta Var (1956) - Nusret

Izdırap Şarkısı (1955)

Sevdiğim Sendin (1955)

Battal Gazi Geliyor (1955) - Eflahun

Beyaz Şehir (1955)

Halıcı Kız (1953)

Soygun (1953)

Suçlu Benim (1953)

İki Süngü Arasında (1952)

Yavuz Sultan Selim Ağlıyor (1952)

Vatan ve Namık Kemal (1951)

Tanrı Şahidimdir (1951)

Kendini Kurtaran Şehir / Şanlı Maraş (1951)

Allahaısmarladık (1951)

Hürriyet Şarkısı (1951)

İstanbul Çiçekleri (1951)

Çakırcalı Mehmet Efe (1950)

İstanbul Geceleri (1950) - Kemal

Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm (1949)

Günahsızlar (1944)



Plakları

Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Fatma Girik'e , Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları doldurmuşlardı. Bu plak yapma furyasına Sadri Alışık da katıldı ve birkaç 45'lik plak da o doldurdu;

1964 - Avare / Dalgamiza Bakalım - Serengil Plak 10003

1964 - Tophane Rıhtımında / Turist Ömer - Melodi Plak 2161

1970 - Turist Ömer Arabistan'da / Turist Ömer - Saner Plak 1003



Ödüller

En İyi Erkek Oyuncu (Yengeç Sepeti) / 31. Antalya Film Şenliği 1994

En İyi Erkek Oyuncu (Ben Sana Mecburum) / 1. İstanbul Film Festivali 1976

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Afacan Küçük Serseri) / 8. Antalya Film Şenliği 1971

En İyi Erkek Oyuncu (Zümrüt) / Gazeteciler Cemiyeti Türk Film Festivali 1959



SADRİ ALIŞIK'IN MEŞHUR SÖZLERİ

- Sokak köpeklerine selam verdiğin zaman, insan olmaya çeyrek kalmıştı?



- Hayat demek ölümü beklemek demektir. Az çok, hepimiz yıldızları, ağaçları, işte falanları, filanları göreceğiz, birçok şeyin tadına bakacağız, sonra da 'Gidiyorum elveda' şarkısını söyleyeceğiz. Öyle ise; gidenin de, kalanın da gönlü hoş olsun.



- Seni öyle bir severim ki, Dengeni kaybedersin. Kiliseye gider, 'Selamun aleyküm' dersin.



- Düşündüm de insan ömrü dediğin sayfalık hikaye, onu da olur olmaz şeylerle karalamak yanlış. Her şeye gülüp geçmek lazım. Onun için sen de gül ama yalancıktan değil. Geçmişi, eskiden olanları, kalbinin sızısını, sevdiğin insanı falan her şeyi boş vererek gülmelisin. Gül hadi, güzel yüzüne gülmek yaraşır hemen şimdi. Bak, bak ben nasıl gülüyorum dünya umurumda değil