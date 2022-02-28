Sadi Somuncuoğlu kimdir? Neden yaşamını yitirdi?

MHP’nin eski Aksaray Milletvekili, 57. Hükümet Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu 82 yaşında hayatını kaybetti. Sadi Somuncuoğlu’nun kanser tedavisi gördüğü Başkent Hastanesi’nde sabaha karşı yaşamını yitirdiği bildirildi. Somuncuoğlu, iki yıldır tedavi görüyordu.

Eski Türk Ocakları Genel Başkanı halen Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı olan Sadi Somuncuoğlu için Meclis’te tören yapılacak. Sadi Somuncuoğlu siyasi tarihe 'töre dayağı' olarak geçen olayda Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayınca MHP Milletvekili Cemal Enginyurt tarafından Meclis'te yumruklanmıştı.

SADİ SOMUNCUOĞLU KİMDİR?

İlk ve ortaokulu Aksaray'da, lise ve yükseköğrenimini Ankara'da tamamlayan Sadi Somuncuoğlu 1965 yılında "Bab-ı Ali'de sabah" gazetesini çıkardı. Gençliğinde Türk Ocağı bünyesindeki faaliyetlere katılan Sadi Somuncuoğlu devrin ileri gelen Türkçülerin sohbetlerinde bulundu. 1994-1995'te Türk Ocaklarının başkanlığını yaptı. 1967'de aktif siyasete atılan 1969 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Adana Kongresi'nde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilen Sadi Somuncuoğlu 12 Mart 1971 tarihine kadar teşkilat işlerini yürüttü.

1967-1969 döneminde Türkiye'deki bütün fakülte ve yüksek okullarda Alparslan Türkeş'in talimatı ile Ülkü Ocakları'nı kuran Sadi Somuncuoğlu 1969'ta İbrahim Metin, Halil Özyıldız ile birlikte Devlet Dergi'sini çıkardı ve 1970'te Ülkü Ocakları Birliğinin kuruluşunda görev aldı. 1977 yılında Niğde milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi listesinden Aksaray milletvekili seçilen Sadi Somuncuoğlu ardından MHP'ye girdi ve 1999 seçimlerinde de MHP milletvekili oldu. 57. Koalisyon Hükûmeti döneminde Milliyetçi Hareket Partisinden Devlet Bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, genel başkanın aksi yöndeki kararına rağmen Cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu ve bu hareketi partide büyük tepki yarattı.

Bundan dolayı parti içinde saldırıya uğrayan Somuncuoğlu 8 Mayıs 2000 tarihinde bakanlıktan azledildi. Aktif siyasetten çekildikten sonra kitap ve köşe yazılarına ağırlık veren Somuncuoğlu'nun halihazırda yayınlanmış 7 kitabı vardır. Yeniçağ Gazetesinin köşe yazarlığı yapan Somuncuoğlu Milli Düşünce Merkezinin genel başkanlığını yapmaktaydı.