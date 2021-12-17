SADETTİN SARAN KİMDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmıştır. Daha sonra Saran Holdingi kurmuş ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlenmiştir.

SARAN HOLDİNG'İN KURUCUSU

Saran Holding, İstanbul merkezli holding kuruluşu. 1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık, savunma ve turizm sektörü dahil 6 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir. Toplam çalışan sayısı 3.500'ün üzerindedir

1990-1995 yılları arasında Martin Marietta'nın Ankara Ofisinde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.

ABD'de eğitim gördüğü zamanlarda okulun yüzme takımında takım kaptanlığını yapmış ve iki yıl En Değerli Sporcu seçilmiştir. 1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmış ve bu dönemde 50 metre serbest yüzme rekorunu kırmıştır.

AZİZ YILDIRIM'IN EKİBİNDEYDİ

Fenerbahçe yönetimine girdi, Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetiminde görev alan Saran, futbol takımında işlerin kötü gitmesiyle yönetimden ayrıldı.

Bir dönem Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un hissedarı olan Saran, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.

Daha önceki evliliğinden Lal isminde bir kızı bulunan Saran İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca ve orta derecede Almanca bilmektedir