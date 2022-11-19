Saç tellerinden takı tasarımı yapıyor

Ordu’da bir takı tasarımcısı saç tellerinden kolye, tespih, bileklik ve anahtarlık türünde ürünler yapıyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan takı tasarımcısı 38 yaşındaki Recep Ateş yaptığı tasarımlarla bebek, çocuk, anne, baba ve sevgili saç tellerinden sanat eseri ortaya çıkarıyor. Kolye, bileklik, tespih ve anahtarlık gibi ürünlere saç tellerinden yaptığı tasarımlar vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

“Bu kolyelere talep yüksek”

Saç telleri ile takı yapmaya tespihler ile başladığını belirten Recep Ateş, daha sonrasında ürün çeşitliliğini arttırarak farklı takılar yapmaya başladığını söyleyerek, “Biz bu işe başlamadan önce ilk başta bunun fizibilitesini yaptık. Yaklaşık 1 yıl araştırmasını yaptıktan sonra insanlara nasıl farklı şeyler sunabiliriz, nasıl böyle göze hitap eden, nasıl bir kalbe dokunuş yapabiliriz ondan yola çıkarak ilk önce saçlar ile ilgili bir proje yaptık. Sonra bunları takıya uyarlıya biliyor muyuz onun çalışması üzerinde AR-GE yaptık. AR-GE çalışması sonucunda ilk başta tespihlerimizle sonra bileklikle yola çıktık. Baktık ki aldığımız yolda ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. İnsanların talepleri çok daha güzelleşti. Biz de bu yolda bunu ilerletmeye devam edeceğiz” dedi.

Bu takılar sayesinde vatandaşların sevdiklerinin hatıralarını ömür boyu taşıma imkanlarının olduğunu belirten Recep Ateş, “Genelde bebeklerinin yani çocuklarının saçlarını getiriyor özellikle kız anneleri kızlarının saçları daim olsun ömür boyu boyunlarında hatıra olarak kalsın istiyorlar. Babalar genelde tespihlerin uçlarına, anahtarlıklara baş harfleri yaptırıyorlar. Bu şekilde getiriyorlar. Biz de bunları uyguluyoruz” diye konuştu.

Ateş, saç tasarımlarından sonra farklı takı modelleri için çalışma gerçekleştireceklerini belirterek, “Ordu’da bu işi bizden başka yapan takı tasarım olarak ya da bebek saçı olarak yok. Biz taş dökümü, bebek saçı, harfli kolye gibi ürünleri biz kendimiz uyguluyoruz. Biz üretmeye, çalışma ve AR-GE yapmaya devam edeceğiz. Farklı kolyeler ortaya çıkaracağız. Projelerimiz de göz bebeği kolyesi, göz damlası kolyesi gibi projelerimiz yolda” şeklinde konuştu.