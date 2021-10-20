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Sabah uyandığında aracını bu halde görünce şok oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobilini yıkattıktan sonra evinin önüne park eden vatandaş, sabah uyandığında gördüğü manzara karşısında şok oldu. Sokak köpekleri tampon ve çamurluğunu parçaladığı otomobile büyük zarar verdi.

Haberde İnsan 20.10.2021, 10:55
Sabah uyandığında aracını bu halde görünce şok oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobilini yıkattıktan sonra evinin önüne park eden vatandaş, sabah uyandığında gördüğü manzara karşısında şok oldu. Sokak köpekleri tampon ve çamurluğunu parçaladığı otomobile büyük zarar verdi.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Orta Mahallede ikamet eden 28 yaşındaki Temel Aşık, otomobilini yıkattıktan sonra akşam saatlerinde evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde 54 AEJ 001 plakalı otomobilinin yanına gelen Aşık, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Köpekleri aracına zarar verirken gördüğünü ifade eden Aşık, duruma anlam veremedi.

Suçum günahım ne, arabanın masrafı ne olacak

Yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamayan ve oluşan hasar ile alakalı konuşan otomobil sahibi Temel Aşık, “Akşam arabamı yıkattım ve buraya park ettim. Sabah geldiğimde köpekler aracımın tamponuna zarar veriyordu, yani sokak hayvanları otomobilimi bu hale getirmiş. Bizim suçumuz, günahımız ne, bu arabanın masrafı ne olacak? Akşam park ettiğimde tertemiz arabaydı, şimdi aracın her tarafında zarar var. Belediye bu sokak köpeklerini mi toplayacak, yoksa sahiplendirecek mi bilmiyorum. Tabii ben hayvan düşmanı değilim ama bu aracı parayla aldım, bedava almadım” dedi.

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