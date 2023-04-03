Sabah ekmek parasını kazanıp geceleri hastanede gönüllü çalışıyor

Yaşanan deprem sonrası geceleri gönüllü olarak hastanede görev yapan Emrah Tarak, sabahları ise Ulu Camii meydanına kurulan konteyner çarşıda terzilik mesleğini icra ediyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 büyük deprem sonrası binlerce yapı hasar görürken, 50 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti. 11 ili doğrudan etkileyen ‘asrın felaketi’ sonrasında birçok esnaf da iş yerini kaybetmenin hüznünü yaşadı.

Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır terzilik mesleğini icra eden Emrah Tarak, yaşanan deprem sonrası bir yandan ekmeğini kazanırken bir yandan da geceleri hastanede gönüllü olarak çalışıyor. Afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale gelmek için geceleri de gönüllülük esasına göre çalışan Tarak, toplumda gönüllülük bilincini yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak istiyor.

“Bu mesleği öğrendiğime dua ediyorum”

Yaşanan deprem sonrasında zanaatın önemini bir kez daha önemini anladıklarını ifade eden Emrah Tarak, “Gördüğünüz gibi terzilik, daraltma ve kısaltma yapıyoruz. Kendimizi toparlamaya çalışıyoruz ve zor bir süreçten geçiyoruz. Yani vatandaşlarımıza sabır, ölenlerimize ise Allah’tan rahmet diliyoruz. Hem eğitim hayatım boyunca hem de boş kalan zamanlarımda bu mesleği öğrendiğime dua ediyorum. Şu anda herhangi bir devlet kurumunda çalışmıyorum ve üniversitede sağlık teknikerliği bölümünü bitirdim” dedi.

“Sabahları iş, geceleri gönüllü çalışıyorum”

Tüm ülkenin deprem sonrasında kenetlendiğini ve bu durumun kendisine güç kattığını söyleyen Tarak, “Gönüllü olarak geceleri hastanede görev yapıyorum, gündüz ise burada öğrendiğim bu mesleği icra ediyorum. Mesleği 2003-2004 yıllarında ilkokula giderken başladım. Şu an zor, çünkü görüyorsunuz makineleri aynı anda tek iki çalıştırabiliyor. Konteyner 3 tane dükkan şu anda. İç içe yaşıyoruz ve sağ tarafım başka bir mağaza, sol tarafım başka bir mağaza” ifadelerini kullandı.