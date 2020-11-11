Saatçilik mesleği zamana direniyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 40 yılı aşkın süredir saatçilik yapan Salih Sakarya, mesleğin giderek teknolojiye yenik düştüğünü belirterek, yeni çırakların yetişmediğini ve kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek kimsenin bulunmadığından üzgün olduğunu söyledi.

Yıllardır duran, arıza yapan ve kırılan saatleri tamir edip, zamanın tekrar ilerlemesini sağlayan saatçiler, gün geçtikçe kendilerinin de durma noktasında olduğunu söylüyor. Teknolojinin ilerlemesi ile artık ihtiyaçtan daha çok takı haline gelen saatler, belirli kesimler tarafından tercih edilse de, artık bozulan saatler tamir ettirilmek yerine çoğunlukla çöpe atılıyor. Özellikle cep telefonu kullanımı ile Çin malı olarak adlandırılan ucuz saatler de arızalandığında tamir ücreti saat parasına yaklaştığından insanlar artık saatçilerin yolunu tutmuyor.

"Çırak adını unuttuk"

Ordu’da 40 yılı aşkın süredir saatçilik yapan 58 yaşındaki Salih Sakarya, “Çırak adını artık unuttuk, kimsede heves de yok. Bu zamana kadar geldik ama gerisi ne olur Allah bilir. Ama artık arkamızdan gelen olmadığı, mesleği sürdürecek kimse olmadığını için üzülüyoruz” diye konuştu.

“Ben saat haricinde biraz sivri olduğumdan farklı eşyaların tamirini de tamir ediyorum" diyen Sakarya, "Araç kumandaları, çakmak, çocuk oyuncakları, cep telefonu, araçların arka cam rezidanslarını tamir ediyorum. Sanatımla ilgili tek bir yere kalmadan sosyal olmaya ve insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Bu mesleğe, saatçi olan rahmetli eniştem ve babamın vesilesi ile başladım. Yorulduk ama bugüne kadar severek geldik” ifadelerini kullandı.

“Çin malı saatler tamir sektörünü etkiliyor”

Sakarya, piyasada ucuza satılan ve Çin malı olarak bilinen saatlerin tamir edilmediği için sektörü olumsuz etkilediğini ifade ederek, “30-40 liraya vatandaş saat alıyor. Kısa süre sonra bozuluyor veya pili bitiyor. Pil değişimi de saatin 3’te biri fiyatına olduğu için insanlar yenisini almayı tercih ediyor. bu da dövizin çöpe atılması demek oluyor” ifadelerine yer verdi.