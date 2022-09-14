Rüzgar elektrik tellerini kopardı

Erzurum’un Horasan ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde aşırı rüzgardan dolayı aşınan elektrik telleri birbirlerine sürterek patladı.

Büyük gürültü ile patlayan teller, çevrede yaşayanlar tarafından korku ve paniğe neden olurken, elektrik hattının geçtiği bölgedeki ev ve iş yerlerinde kesinti yaşandı.

Olay esnasında patlama İle etrafa savrulan elektrik telleri çevrede bulunan bir otomobilin üzerine düştü.

Horasan ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan rüzgarın etkisini arttırması sonucu, gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi’nde elektrik telleri birbirine temas etti sürtünmenin etkisiyle meydana gelen patlamada ışıklar geceyi aydınlattı. Patlama İle ilçenin bir mahallesinde enerji kesintisi yaşandı.

Elektrik hattındaki patlama İle çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu elektrik arıza servisi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler bakım onarım çalışması başlatarak tellerde oluşan hasarı giderdi.