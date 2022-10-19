Rus turistler şehit madencileri andı

Rusya’dan demir alan ve 662 yolcusu ile Amasra Limanı’na demirleyen kruvaziyerdeki turistler, Türk Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçiyi ilçe merkezindeki Madenci Anıtı’na karanfil bırakarak andı.

Rusya’dan demir alan ve ilk durağı İstanbul’un ardından Bartın’ın Amasra ilçesine hareket eden Astoria Grande isimli yolcu gemisi, 662 yolcu ve 435 mürettebatı ile sabah saatlerinde Amasra Limanı’na yanaştı. Gemideki 41 Rus yolcu ile 41 mürettebat, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 maden işçisini anmak için ellerinde karanfillerle ilçe merkezindeki Madenci Anıtı’na gitti. Düzenlenen anma törenine Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile Gemi Kaptanı Denis Pavluk da eşlik etti. Madenci Anıtı’na çelenk bırakan turist ve gemi mürettebatı, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra Madenci Anıtı’na 41 adet kırmızı karanfil bıraktı.

Gemi Müdürü Alper Değer, yaşanan kazada hayatını kaybeden madenci ailelerine başsağlığı dilediği konuşmasında, “Acı olayı öğrendiğimizde denizde seyir halindeydik. Yaşanan patlamada 41 canımız gitti, çok üzgünüz. Biz Amasra’yı kendi evimiz gibi görüyoruz. Onun için burada çok güzel duygular geliştirdik. O nedenle daha da fazla üzüntülüyüz. Kaybettiğimiz canlar için Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Gemi Kaptanı Denis Pavluk da, “Amasra bizim evimiz gibi, 41 kişinin vefatından dolayı personelim ve kendim çok üzgünüz. Biz burayı her zaman evimiz olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.