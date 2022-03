Rus saldırılarından kaçanlar yaşadıklarını anlattı

EDİRNE (İHA) – Rus saldırılarından dolayı binlerce kişi Ukrayna’dan ayrılarak Türkiye’ye gelmeye devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, can güvenliğini korumak için Türkiye’ye Azerbaycanlı, Ukraynalı ve Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşları Edirne’nin Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarından ülkeye girişleri sürüyor. Ayrıca sınır kapılarında otobüs ve çok sayıda otomobilin giriş yaptığı gözlemlendi. Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşayan savaş mağduru vatandaşlar yaşadıkları zorlulukları anlattı.

“Hamile kadınlar da var”

Muhammed Ali Musa, “Bizim kaldığımız yerde çocuklardan yanı sıra hamile kadınlar da var. Ben şok içerisindenim, bilmiyorum bundan sonra ne olacak. Şimdiye kadar birçoğu feribotla Romanya’ya kaçtı. Oraya da 18 yaş üstü olan kişileri bırakmıyorlar. Oraya giden kadınlar zor durumdalar. Çıkış olmuyor, korkuyorlar, yolda vurabilirler korkusu içindeler” dedi.

“Resmen orada insan seli yaşanıyor”

İsmail Çiçekdağ ise, “İzdiham var, açlık var, susuzluk var. İnsanlar kendilerini Romanya’dan bu tarafa Ukrayna sınırına atmak istiyorlar. Biz de kendi imkanlarımızla bu tarafa gelen eşi dostu akrabası olan insanları burada otelde rezervasyon yapan insanlar geliyor. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten orada içler acısı durum. Resmen orada insan seli yaşanıyor. Araba kuyruğu resmen 20 kilometre olmuş durumda. Orada binlerce insan Ukrayna’dan Romanya’ya ulaşmak için sıra bekliyor” diye konuştu.

“Onlardaki ruhu gördüm. Bizdeki 15 Temmuz ruhu gibiydi”

Cengiz Taşkın da, "Orada yaşanan durumda insanları gerçekten takdir ettim. Onlardaki ruhu gördüm. Bizdeki 15 Temmuz ruhu gibiydi. Eline av tüfeğini alan kazmasını alan, küreğini alan ülkelerini savunmaya çalışıyorlar. Gidecek bir yerleri yok. Kabul edecek bir yerleri yok. Oradaki vatandaşlar yerimiz, yurdumuz olsun diye bekliyorlar. Takdir ettim o insanları. Biraz da duygulandım. O zaman bizde de 15 Temmuz hain darbeyi yapmış olsalardı belki biz de o durumda olacaktık. Onlar için de gururlandım, kendim için de gururlandım. Devletimiz var olsun. Gidip kendi vatandaşlarını aldı. Diğer ülkeler gidip daha kendi vatandaşlarını almamış” ifadelerini kullandı.

“Başımıza bomba düşebilirdi”

Aydın Alisoy ise, “Otobüse yetişene kadar anbean çok heyecanlıydım. Çünkü her an başımıza bomba düşebilirdi. Evde oturduğumuzda her bomba düştüğünde pencereler tir tir titriyordu. Sadece oğlumu ve ailemi çıkartmak için elimden gelen her şeyimle mücadele yaptım” şeklinde konuştu.

“Ukrayna’daki insanlar için yardım istiyoruz”

Aysu Aliyev de, “Biz hiç böyle beklemezdik. İnsanları çok kötü bir duruma soktular. Ukrayna’da yaşayan bütün insanlar için yardım istiyoruz. Biz Türkiye’den çok memnunuz, bizleri güzel karşıladılar” dedi.